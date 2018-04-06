Olimpik Yüzme Havuzu tamamlanıyor

Saray Mahallesi’nde inşa edilen Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatının dış cephe kaplamasını tamamlayan işçiler, havuzun zemin çalışmasını sürdürüyor.

Saray Mahallesi’nde Kaymakamlık binasının yanında inşa edilen Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Selçuklu ve modern mimari ile tasarlanan yüzme havuzu 4 kat olarak inşa edildi. İçerisinde asansör, bay-bayan spor salonu-fitness salonu, kafeterya, 240 kişilik seyirci kapasiteli bir yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, bir antrenman havuzu, bir çocuk havuzu, iki sauna-buhar odası, giyinme ve soyunma kabinleri, duş ve lavabolar, 11 sınıf/kurs odası, 4 idari ofis, bir sağlık odası, bir antrenör odası yer alacak. Ayrıca 69 araçlık açık otoparkı bulunan proje, Selçuklu- Türk mimari motifleriyle tasarlandı.

Projenin hayata geçmesiyle ilçedeki önemli sportif ihtiyaçlara cevap vermesi bekleniyor. İçerisindeki üç havuz ile hizmet verecek olan Saray Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projesinin öngörülen sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.