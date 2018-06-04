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"Olimpiyat Okulu" çocuklarla buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 14:29 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ilk spor temalı çizgi filmi "Olimpiyat Okulu" ile yeni sporcuların yetişmesi ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri projesinin tanıtımına katkı sağlanması amaçlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü çocuklara spor sevgisini aşılayacak yeni bir projeye imza atıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin spor temalı ilk çizgi filmi "Olimpiyat Okulu" yakında çocuklarla buluşacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yakın zamanda tanıtımını yaptığı "Olimpiyat Okulu" ile yeni sporcuların yetişmesi ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri projesinin tanıtımına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Toplam 8 farklı karakterin canlandırıldığı çizgi dizi projesiyle aileler de spora teşvik konusunda bilinçlendirilecek. 52 bölümden oluşacak çizgi dizide, "Kaan" isimli karakterin Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde başından geçen hikayeleri ve olimpiyat oyunlarına katılma serüveni anlatılacak.

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- "Olimpiyat Okulu" mobil oyunuyla 5 milyon çocuğa ulaşılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, çizgi dizi projesinin yerel ve global anlamda etkileşimini artırabilmek için de farklı çalışmalara imza atacak. Bakanlık, Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle hazırlanan mobil oyun uygulamasıyla projeyi farklı platformlarda da çocuklarla buluşturacak.

Projenin mobil oyunu, Android ve iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlar aracılığıyla çocukların beğenisine sunulacak. Bir yıl içinde yaklaşık beş milyon kişiye ulaşılması hedeflenen uygulamayla çocuklar arasında yerel ve global anlamda mini yarışmalar da düzenlenecek.

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Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Olimpiyat Okulu

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