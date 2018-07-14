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Olimpiyatlarda madalya alan "dahiler" yurda döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 12:49 | Son Güncelleme

Romanya'nın Cluj şehrinde düzenlenen 107 ülkeden 600 öğrencinin katıldığı 59. Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda altın, gümüş ve 4 bronz madalya kazanan milli takım kafilesini yakınları karşıladı - Altın madalya kazanan Nurullah Giray Kuru: - "Olimpiyatlarda size iki gün boyunca ayrı ayrı her gün üçer soru veriliyor. Bunları çözmek için bir günde 4,5 saatiniz var. 107 ülkeden 600 öğrenci bu soruları çözmek için salonda canla başla mücadele verdi"

İSTANBUL (AA) - Romanya'nın Cluj şehrinde düzenlenen 107 ülkeden 600 öğrencinin katıldığı 59. Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda altın, gümüş ve 4 bronz madalya kazanan milli takım kafilesi yurda döndü.

Lise öğrencilerinden oluşan kafile, THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul'a geldi.

Bazı yakınlarının karşıladığı öğrencilerden altın madalya kazanan Nurullah Giray Kuru, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, matematik olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil ettikleri için gururlu olduklarını söyledi.

Kuru, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek için bir yılı aşkın süredir zorlu maratonlardan başarıyla geçtiklerini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Çeşitli elemelerden sonra 6 kişilik takımla olimpiyatlara katılmaya hak kazandık. Bu olimpiyatlar lise öğrencilerine yönelik düzenleniyor. Bu sene milli takımımızda İstanbul ve Denizli'den iki, İzmir ile Antalya'dan bir öğrenci vardı. Olimpiyatlarda size iki gün boyunca ayrı ayrı her gün üçer soru veriliyor. Bunları çözmek için bir günde 4,5 saatiniz var. 107 ülkeden 600 öğrenci bu soruları çözmek için salonda canla başla mücadele verdi. Olimpiyatlarda ben altın madalya kazandım. Arkadaşlarımdan Mehmet Ali Yıldırım gümüş madalya elde etti. Halil İbrahim Gözeten, Halil Özkan, Ömer Topaloğlu ve Özgen Şafak Karakuş bronz madalya kazandı."

Aralarından en iyi derece alanlara madalya verildiğini aktaran Kuru, takım halinde 24. olarak geçen yıllara göre başarı elde ettiklerini söyledi.

- "TÜBİTAK maddi olarak bizi her zaman destekliyor"

Nurullah Giray Kuru, gelecek yıllarda daha iyi dereceler elde edeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İleride matematiğin yanında bilgisayar mühendisliğine de devam ederek, önümüzde farklı seçenekler olacaktır. Akademisyen olarak bilimi ilerletmek veya iyi bir mühendis olarak insanların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyorum. TÜBİTAK maddi olarak bizi her zaman destekliyor. Bireysel çabalarımızın yanı sıra öğretmenlerimiz de bizi çok destekliyor. Aynı zamanda Ulusal Matematik Olimpiyat Komitemiz de var. Çeşitli üniversitelerden çok saygın profesörler bizi hazırlamakta yardımcı oldular."

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59. Uluslararası Matematik Olimpiyatları Cluj madalya Nurullah Giray Kuru

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