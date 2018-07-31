Olimpos'ta gökyüzü ve bilim festivali

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın bakir tatil bölgelerinden Kumluca ilçesine bağlı Olimpos, Türkiye'nin geniş kapsamlı Gökyüzü ve Bilim Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

Antik Likya'nın önemli kentlerinden biri olan Olimpos, doğal güzelliklerinin yanı sıra, koyu ve plajını koruyabilen ender turizm bölgelerinden biri olarak biliniyor. Eşsiz güzelliğiyle tatilcilerin gözde yerlerinden olan Olimpos, bu kez bilime merak saranların dikkatini çekti. Işık kirliliğinden yeterince uzak olması, ulaşım kolaylığı, temel ihtiyaçların rahat karşılanması gibi etkenlerden dolayı, geniş katılımlı Gökyüzü ve Bilim Festivali'nin Olimpos'ta yapılmasına karar verildi. Türkiye'deki astronomi platformu olan Kozmik Anafor'un bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceği Gökyüzü ve Bilim Festivali, 10- 13 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

TATİL İÇİN FESTİVALE KATILMAYIN

Kozmik Anafor Astronomi Platformu kurucusu, amatör astronom Zafer Emecan, Türkiye'nin en geniş katılımlı ve büyük astronomi etkinliğini düzenlediklerini söyledi. Gökyüzü ve Bilim Festivali'nin deniz, orman ve tarihle iç içe bölgelerden biri olan Olimpos'ta yapılıyor olsa da bir tatil organizasyonu olmadığını belirten Emecan, “Eğer bu bilim etkinliğini öncelikli olarak tatil amaçlı niteliyor ve bu nedenle geliyorsanız, festivalimize lütfen kaydolmayın. Çünkü bu bilim festivalinde bir tatilde umduğunuz hiçbir şeyi bulamazsınız. Bu bir bilim etkinliğidir, tatil etkinliği değil. Tatil amaçlı şeyler, lüksler veya hizmet beklentisi içindeyseniz, festivalimize lütfen katılmayın. Sizin yerinize, bilimle ve astronomiyle iç içe olmayı arzu eden bir bilim tutkununun katılması için yer açmayı tercih edin. Unutmayın, Olimpos'ta bu festival için ödeyeceğiniz ücretin aynısıyla, hatta daha azıyla bu bilim etkinliğine katılmanız hiçbir biçimde mümkün olmasa da tatil yapabilirsiniz" dedi.

LOKASYON OLARAK EN İYİ YER OLİMPOS

Gelişmiş ülkelerde yapılan bilim festivallerinin artık Türkiye'de de yapılabilir hale geldiğini göstermek istediklerini kaydeden Zafer Emecan, “Türkiye'de bugüne kadar yapılan geniş kapsamlı gökbilim şenliklerinin çoğu ya yanlış yer seçimi, ya da organizasyon eksikliği yüzünden katılımcıya tam anlamıyla fayda veremedi. Şehirlerin ışık kirliliği altında, yıldızların güç bela seçilebildiği ortamlarda gözlem yapılmaya çalışıldı, ışık kirliliğinden uzaklaşılmak istendiğinde ise katılımcıların temel insani ihtiyaçları yeterince karşılanamadı. Yapılan tüm etkinliklerde katılımcıların büyük kısmı barınma konusunda güçlük çekti ve maalesef bilimin eğlenceli yönü genellikle görmezden gelindi" diye konuştu. Emecan, Olimpos'un bu etkinlik için en uygun lokasyon olduğunu söyledi.

4 GÜN SÜRECEK

Katılımcılar, kamp alanında kendi getirecekleri çadırlarda kalacak. Atölyelerin kurulacağı alanda bilim insanları söyleşi ve sunumlarla katılımcılara bilgi verecek. 4 gün sürecek etkinlikte katılımcılar gökyüzünü izleyecek, Perseid Meteor Yağmuru'nu gözleme şansı bulacak.

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