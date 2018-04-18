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Olta iğnesiyle yaralanan caretta caretta tedavi edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 15:52 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde olta iğnesi yutarak yaralanan caretta caretta, iğne çıkartılıp tedavi edildikten sonra denize bırakıldı.

Olta iğnesiyle yaralanan caretta caretta tedavi edildi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde olta iğnesi yutarak yaralanan caretta caretta, iğne çıkartılıp tedavi edildikten sonra denize bırakıldı.
Manavgat'ın Titreyengöl turizm bölgesindeki bir otelin sahilinde dün çalışanlar tarafından caretta caretta yaralı halde bulundu. Olta iğnesi yuttuğu belirlenen caretta caretta için otel çalışanları veteriner hekim Arif Kökçam'dan yardım istedi. Gelen veteriner, yaralı caretta caretta'yı kliniğe götürdü. Caretta caretta'nın röntgen filmini çekerek iğnenin yerini tam olarak belirleyen veteriner hekim Kökçam, operasyonla iğneyi çıkartarak hayvanın tedavisini gerçekleştirdi. Tedavisinin ardından caretta caretta veteriner hekim Arif Kökçam tarafından bulunduğu otelin sahilinden denize bırakıldı.
Arif Kökçam, "Otel personeli caretta caretta'nın ağzında olta olduğunu söyleyerek acil yardım istedi. Otele giderek kaplumbağayı kliniğe getirip ağzını açıp baktığımda; oltanın mideye indiğini, röntgen filmini çektiğimizde ise büyük bir olta iğnesi olduğunu ve akciğer bölgesinde olduğunu gördüm" dedi.
Caretta caretta'nın tedavisi için balıkçılarda bulunan olta çıkartma aparatı getirttiğini anlatan Kökçam, "Aparat yardımıyla operasyonu yaptık. İğneyi bulunduğu yerden çıkardık. Caretta şu anda sağlığına kavuştu. Tedavinin ardından ihbar gelen otele caretta caretta'yı götürüp denize bıraktık. Bu hayvanların nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Balıkçılıkla uğraşan arkadaşlarımız oltalarına sahip çıkmalı, daha dikkatli davranmalı. Şanslı olduğumuz nokta, iğne deniz yosunu ile kaplı olduğu için sağa sola batmadan çıkartabildik" diye konuştu.

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Olta iğnesiyle yaralanan caretta caretta tedavi edildiOlta iğnesiyle yaralanan caretta caretta tedavi edildiOlta iğnesiyle yaralanan caretta caretta tedavi edildi

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