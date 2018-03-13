Oltasına 45 kiloluk yayın balığı takıldı

Ömer KOÇ/PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, kasap Evrin Deniz, oltayla avlandığı baraj gölünde, 45 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.
İlçede kasaplık yapan ve boş zamanlarında balık tutan Evrin Deniz'in Kartalkaya Barajı'nda avlanırken, oltasına yayın balığı takıldı. Arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkardığı balığı görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Evrin Deniz, yaklaşık 2 metre boyunda, 45 kilo ağırlığındaki balığı dükkanına götürdü.
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