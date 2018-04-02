Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Seçimleri yapıldı.

Seçme ve seçilme yeterliliğine sahip 185 üyenin oy kullandığı seçimlerde Oltu Ticaret ve Sanayi Odası(OTSO)’nın 12 meclis üyesi belirlendi.

5 meslek grubunda gerçekleştirilen ve büyük çekişmeye sahne olan seçimlerde Selam Medya İletişim A.Ş. Temsilcisi Kadir Parlak ile Alkan Enerji Doğalgaz Ltd. Şti Temsilcisi Ahmet Alkan gruptan çıkmayı başardı. 26 oyun kullanıldığı bu meslek grubunda 12 oya karşılık aldıkları 14 oy ile Parlak ve Alkan yeni dönemde meclis üyeliğine hak kazandı.

Yapılan seçimlerde diğer gruplardan ise Baki Karaca, İbrahim Hakkı Ekinci, Salih Hocaoğlu, Metin Ceylan, Ali Kılıç, İbrahim Yıldırım, Ömer Özçelik, Hasan Oğuz, Baki Parlak ve Halis Cengiz Oltu Ticaret ve Sanayi Odasının meclis üyeliklerini kazanmış oldu.

Bu arada seçimlerin kesinleşmesini müteakip yönetim kurulu ve yönetim kurulu başkanlığı seçiminin 6 Nisan 2018 Cuma günü OTSO hizmet binasında yapılacağı ve seçim sürecinin 12 Nisan 2018 tarihinde sona ereceği bildirildi.