HABER

Oltululardan TRT’ye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 14:19 | Son Güncelleme

Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma Derneği Yönetimi, TRT Erzurum Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, İl Müdürlüğü görevine asaleten atanan Ayça Alemdar ile Haber Müdürü Müslim Demican ve Radyo Müdürü İsmail Bingöl’e hayırlı olsun dileklerini ilettiler.Erzurum’un Oltu İlçesi ve Yöresi Kültür Yardımlaşma Derneği Yönetimi, TRT İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Oltululardan TRT’ye ziyaret

Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma Derneği Yönetimi, TRT Erzurum Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, İl Müdürlüğü görevine asaleten atanan Ayça Alemdar ile Haber Müdürü Müslim Demican ve Radyo Müdürü İsmail Bingöl’e hayırlı olsun dileklerini ilettiler.
Erzurum’un Oltu İlçesi ve Yöresi Kültür Yardımlaşma Derneği Yönetimi, TRT İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Dernek Başkanı Mehmet Lütfi Karaca, Eski MHP İl Başkanı Nurettin Taşçı, dernek yönetim kurulu üyeleri Mahir Murat Cengiz, Eysan Karaca ile Serkan Yıldırım’da ziyarette hazır bulundu.
Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma Derneği yöneticileri, TRT Erzurum İl Müdürlüğü görevine atanan Ayça Alemdar ile Haber Müdürlüğü görevine atanan Müslim Demircan’a hayırlı olsun dileklerini ilettiler.
Oltulular, ayrıca TRT Erzurum Radyo Müdürü İsmail Bingöl’e de hayırlı olsun dileklerini ilettiler.
Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy da Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Lütfi Karaca ile dernek yönetimine yakın bir ilgi gösterdi.
TRT Erzurum İl Müdürü Ayça Alemdar, Oltulular derneğine ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.
TRT Erzurum Haber Müdürü Müslim Demircan ise hemşehrilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Oltuluların bu jestinden ötürü bir hayli mutlu olduğunu söyledi.
Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Lütfi Karaca, “TRT, Erzurum ve Oltumuzun tanıtımını ve güzel haberlerini ekranlarına ve radyo programlarına en güzel şekilde yansıtan bir kurum. TRT’nin Oltumuza gösterdiği ilgi ve alaka bizleri bir hayli mutlu etmektedir. Son olarak Ayça Alemdar’ın asaleten il müdürlüğü görevine atanması, Oltulu olan hemşehrimiz Müslim Demircan’ın da haber müdürlüğü görevine getirilmesi bizleri bir hayli sevindirmiştir. TRT’nin yöneticilerine ve çalışanlarına başarılar diliyoruz” dedi.

Oltululardan TRT’ye ziyaret

Oltululardan TRT’ye ziyaret

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Orgeneral Güler o gece yaşananları anlattı: Akın Öztürk gelmek için yalvardı!

Orgeneral Güler o gece yaşananları anlattı: Akın Öztürk gelmek için yalvardı!

Başbakan Yıldırım: Kuzey Irak'a hava sahasını bugün itibarıyla açıyoruz

Başbakan Yıldırım: Kuzey Irak'a hava sahasını bugün itibarıyla açıyoruz

Herkes onu arıyor! Trabzon'da dereye uçan polis için 464 kişilik ekip!

Herkes onu arıyor! Trabzon'da dereye uçan polis için 464 kişilik ekip!

Gerçek kahraman! Şehit pilot, F-16 köyün üzerine düşmesin diye kendini feda etmiş

Gerçek kahraman! Şehit pilot, F-16 köyün üzerine düşmesin diye kendini feda etmiş

Uğruna 5 kişiyi öldürdü! Katliam köyünden son görüntüler

Uğruna 5 kişiyi öldürdü! Katliam köyünden son görüntüler

Taksim Gezi Parkı'ndaki eylemcilerin çadırlarını yaktıran polise hapis cezası

Taksim Gezi Parkı'ndaki eylemcilerin çadırlarını yaktıran polise hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.