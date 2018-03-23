Oltululardan TRT’ye ziyaret

Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma Derneği Yönetimi, TRT Erzurum Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, İl Müdürlüğü görevine asaleten atanan Ayça Alemdar ile Haber Müdürü Müslim Demican ve Radyo Müdürü İsmail Bingöl’e hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Erzurum’un Oltu İlçesi ve Yöresi Kültür Yardımlaşma Derneği Yönetimi, TRT İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Dernek Başkanı Mehmet Lütfi Karaca, Eski MHP İl Başkanı Nurettin Taşçı, dernek yönetim kurulu üyeleri Mahir Murat Cengiz, Eysan Karaca ile Serkan Yıldırım’da ziyarette hazır bulundu.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma Derneği yöneticileri, TRT Erzurum İl Müdürlüğü görevine atanan Ayça Alemdar ile Haber Müdürlüğü görevine atanan Müslim Demircan’a hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Oltulular, ayrıca TRT Erzurum Radyo Müdürü İsmail Bingöl’e de hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy da Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Lütfi Karaca ile dernek yönetimine yakın bir ilgi gösterdi.

TRT Erzurum İl Müdürü Ayça Alemdar, Oltulular derneğine ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

TRT Erzurum Haber Müdürü Müslim Demircan ise hemşehrilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Oltuluların bu jestinden ötürü bir hayli mutlu olduğunu söyledi.

Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Lütfi Karaca, “TRT, Erzurum ve Oltumuzun tanıtımını ve güzel haberlerini ekranlarına ve radyo programlarına en güzel şekilde yansıtan bir kurum. TRT’nin Oltumuza gösterdiği ilgi ve alaka bizleri bir hayli mutlu etmektedir. Son olarak Ayça Alemdar’ın asaleten il müdürlüğü görevine atanması, Oltulu olan hemşehrimiz Müslim Demircan’ın da haber müdürlüğü görevine getirilmesi bizleri bir hayli sevindirmiştir. TRT’nin yöneticilerine ve çalışanlarına başarılar diliyoruz” dedi.