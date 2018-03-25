Oltu’nun düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri

İstanbul Oltulular Derneği tarafından Oltu’nun düşman işgalinden kurtuluşu münasebeti ile bir resim sergisi düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri Bilgi Evi’nde düzenlenen resim sergisinin açılışını İlçe Kaymakamı Şenol Turan, İstanbul Oltulular Derneği Eski Başkanı İlker Hamşioğlu ve dernek yönetim kurulu üyeleri birlikte kesti.

Eski Oltu fotoğraflarının sergilendiği sergi iki gün boyunca açık kalacak.

İlçe Kaymakamı Şenol Turan, sergiyi gezdikten sonra yaptığı açıklamada, “ İstanbul Oltulular Derneği tarafından açılan sergiden dolayı memnun oldum. Eski Oltu fotoğraflarını görme imkanımız oldu. Tüm Oltulu vatandaşlarımızın bu sergiyi gezmesini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Oltulular ecdadına yürüdü

Oltu’da, Oltu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü münasebetiyle Kurtuluş Yürüyüşü düzenlendi.

25 Mart Kurtuluş Bayramı etkinlikleri kapsamında Oltu Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 7’den 70’e herkesin katıldığı yürüyüş, Oltu Kalesi önünde başladı.

Yağmur altında gerçekleşen yürüyüşte, ön sıralarda protokol üyeleri, arkalarında ise meşaleli ve bayraklı vatandaşlar yer aldı.

Oltu Kalesinden Çarşıbaşı’na doğru yürüyen kalabalık, Ziyabey Caddesine doğru devam etti ve saat kulesinin çevresini dolaşarak Erzurum Caddesi istikametinde ilerledi.

İlçe Polis Merkezi Amirliği önünden geçtikten sonra tekrar Oltu Kalesi önüne yönelen gruptan, zaman zaman slogan sesleri yükseldi.

Kurtuluş dolayısıyla yapılan yürüyüşe mehteran marşlarıyla belediye aracı da eşlik etti.

Yürüyüşe Oltu protokol üyeleri, Ülkü Ocakları mensubu gençler, sendika temsilcileri, üniversiteli öğrenciler ve çok sayıda Oltulu vatandaş katıldı.

Oltu 100 yaşında

Oltu’nun Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl dönümü dolayısıyla ilçede kurtuluş programı düzenlendi. Bu yıl 100. yıl dönümü kutlanan kurtuluş programına ilçe dışından çok sayıda Oltulu’nun katıldığı gözlendi.

24 Mart akşamı fener alayı ile başlayan kurtuluş etkinlikleri 25 Mart sabahı Hükümet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla devam etti.

Daha sonra Oltu Kalesi önündeki 15 Temmuz Şehitler Meydanında yapılacak kurtuluş programına geçildi.

Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından organize edilen halkın göç edişinin temsili gösterimiyle başlayan 15 Temmuz Şehitler Meydanındaki program yaya milis kuvvetlerinin meydana girişiyle sürdü. Kahraman Türk Ordusunun Oltu’ya girişini temsilen, askeri birliğin tören alanına girişinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Erdal Şahin ve Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek tören alanındaki vatandaşların bayramını kutladı.

Protokolün tebrik mesajlarının okunmasının ardından, Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.

Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından 25 Mart Oltu’nun Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıldönümü münasebetiyle ilçedeki okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi.

Bu arada İlçe Jandarma Komutanlığınca kurumlar arası düzenlenen masa tenisi turnuvasında dereceye giren kurum temsilcileri de ödüllendirildi.

15 Temmuz Şehitler Meydanındaki kutlama programının ardından belediye tarafından ilçe dışından gelen misafirlere öğretmenevinde ikramda bulunuldu.

Kurtuluş etkinlikleri akşam 19.00’da Efkan Ala Kültür Merkezinde ‘Ozanların Dilinden Şehit ve Gazilerimize Vefa Gecesi’ adıyla bir halk ozanları programıyla sona erecek.