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Oltu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı Bursa’da kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 20:11 | Son Güncelleme

Bursa’da yaşayan yüzlerce Erzurumlu, Oltu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100.

Oltu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı Bursa’da kutlandı

Bursa’da yaşayan yüzlerce Erzurumlu, Oltu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını dualarla kutladı.
Bursa Oltulular Derneği tarafından düzenlenen geceye yüzlerce Erzurumlu katıldı. Gecede Kur’an-ı kerim okunup sevabı şehitlerin ruhlarına hediye edildi. Gecede mehter takımı da marş çaldı. Bursa Oltulular Derneği Başkanı Abdullah Akay, "Biz Bursa’da yaşayan Oltulular olarak devletimizin emrinde, milletimizin hizmetindeyiz. Bizim için dernekçilik, Bursa’da huzurun ve kardeşliğin tesisi için çalışmaktır. Bizim için dernekçilik, dertliye derman, yaralıya merhem olmaktır. Bizim için dernekçilik, Allah’ın rızasını kazanmaktır" şeklinde konuştu.
Programa katılan MHP İl Başkanı Tevfik Topçu, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Köse, AK Parti Yıldırım İilçe Başkanı Oktay Yılmaz katıldı.

Oltu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı Bursa’da kutlandı

Oltu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı Bursa’da kutlandı

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