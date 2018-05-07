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Ölü bulunan çoban amca-yeğen sobadan zehirlenmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 17:49 | Son Güncelleme

KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Dibekkaya Yaylası'nda kaldıkları çadırda ölü bulunan çobanlık yapan Mehmet Karadağ (52) ile yeğeni Cavit Karadağ'ın (23) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Ölü bulunan çoban amca-yeğen sobadan zehirlenmiş

İlhami TURAN/KAĞIZMAN (Kars), (DHA)- KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Dibekkaya Yaylası'nda kaldıkları çadırda ölü bulunan çobanlık yapan Mehmet Karadağ (52) ile yeğeni Cavit Karadağ'ın (23) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Amca ve yeğen gözyaşları arasında toprağa verildi.
Dibekkaya köyünün hayvanlarını otlatan Cavit Karadağ ve amcası Mehmet Karadağ'dan 5 Mayıs akşamından beri haber alamayan yakınları, dün sabah saatlerinde yaylaya gitti. Yakınları, amca- yeğeni çadırın içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla yaylaya gelen sağlık görevlileri, çobanların öldüğünü belirledi. Bekar olan Cavit Karadağ ile evli ve 2 çocuk sahibi Mehmet Karadağ'ın cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Amca ve yeğenin ön otopsi raporunda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi. Amca ve yeğenin cenazesi otopsi sonrası memleketlerine getirildi. Kağızman Merkez Camii'nde ikinci vakti kılınan cenaze namazında, yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Cavit Karadağ ile Mehmet Karadağ'ın cenazesi kılınan namazın ardından gözyaşları arasında mezarlıkta toprağa verildi.

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Ölü bulunan çoban amca-yeğen sobadan zehirlenmişÖlü bulunan çoban amca-yeğen sobadan zehirlenmişÖlü bulunan çoban amca-yeğen sobadan zehirlenmişÖlü bulunan çoban amca-yeğen sobadan zehirlenmiş

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