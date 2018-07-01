Ölü bulunan müzisyen Metin Kor'la ilgili kafa karıştıran açıklama

Kamp yapmak için İstanbul’dan Kaş ilçesi Gömbe Yaylası’ndaki İkiz Göller mevkisine geldikten sonra kaybolan ve çobanların ihbarı üzerine jandarma, AKUT ile AFAD ekiplerince ulaşılan müzisyen Metin Kor’un cenazesinin, otopsi için getirildiği Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri devam ediyor. Cenazeyi almak için bekleyen müzisyenin ağabeyi Kemal Kor, kamp yerine 3 saatlik mesafede bulunan Çığlık Kaya Ormanları mevkisinde arama yaparken kız kardeşinin kendisini aradığını söyledi.
'OLAY YERİNE ÇIKINCA...'
Kardeşinin, “Abi bulduk gel, sağ salim.” dediğini aktaran Kor, şöyle konuştu:
“Orada bir bayram havası yaşadık. Geri dönüşümüz, 3 saat aldı. Gömbe’ye giderken telefon geldi, ‘Yukarı çıkma, onlar alıp gelecekler. Kimseye de haber vermeyin.’ dediler. O arada tabi bizi bir sürü insan aradı, biz de herkese ‘Bulundu, sağ salim.’ diye haber verdik. O şekilde söylenince bir şeyler olduğunu anladım. Çünkü yukarıya kimseyi almıyorlarmış. Gömbe’ye uğramadan direk olay yerine çıktım. Olay yerine çıkınca zaten neyin ne olduğunu gördük. Oraya niye çıktı, ne için çıktı? İnsan üstü bir durum. Yalın ayak bir insan o dağa niye tırmanır? Ayakları bile kesilmemiş. AKUT ve oradaki yetkililer, ‘Buraya resmen ışınlanmış.’ dediler. Zaten çıktığı yerin yaklaşık 20 metre üzerine çıkmaya çalışsanız, büyük dağcı halatı veya kazıklar, çekiçler olmadan tırmanmanız mümkün değil.”
ÜSTÜ ÇIPLAKTI
Ağabey Kor, kardeşinin ayağı kaydığı için düştüğünün tahmin edildiğini belirterek, arama çalışmaları ilk başladığında dağın “Bir insan oraya çıkamayacağı” düşüncesiyle es geçilmiş olabileceğini dile getirdi. Kardeşinin bulunduğunda üstünün çıplak olduğunu kaydeden Kor, “Üstü çıplak olduğu için ve kayaların da tonu insan teniyle neredeyse renk olarak aynı
olduğu için gözle görülmemiş olabilir. Ama tabi köpeklerin bulamamış olması düşündürücü. Drone’larla çok zor görürsünüz çünkü üstünde elbise yok. Zaten, 21 Haziran gecesi düşmüş sanırım, 9 gün olmuş.” ifadelerini kullandı.
Kor, kardeşi için Ankara’da yarın ikindi namazına müteakip törendüzenleneceğini ve annesinin isteği üzerine cenazenin daha önce vefat eden babalarının yanına defnedileceğini bildirdi. İstanbul’dan 20 Haziran’da geldiği Kaş’ta bir günlük konakladıktan sonra aracıyla kamp yapmak için Gömbe Yaylası’ndaki İkiz Göller mevkisine giderek çadır kuran Müzisyen Metin Kor’dan bir daha haber alınamamıştı.
Gömbe Mahallesi Kaş-Seydikemer sınırında hayvan otlatan çobanlar tarafından dün bulunan erkek cesedinin yapılan inceleme sonucunda Metin Kor’a ait olduğu belirlenmişti. (AA)
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