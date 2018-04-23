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Ölü caretta caretta kıyıya vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 10:27 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde sahilde, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölüsü bulundu.

Ölü caretta caretta kıyıya vurdu

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde sahilde, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölüsü bulundu.
Hisar Mahallesi Mesut Tatil Sitesi sahilinde yürüyenler, sahile vuran ölü bir caretta caretta türü deniz kaplumbağasını fark edince durumu Didim Belediyesi ve Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) bildirdi. 155 kilo ağırlığında ve 95 santimetre uzunluğunda olduğu belirlenen, 1 ay kadar önce öldüğü tahmin edilen caretta caretta'nın vücudunda, herhangi bir yara izi olmadığı tespit edildi. Başka bir sağlık sorunu nedeniyle öldüğü sanılan caretta caretta, gerekli incelemelerin ardından Didim Belediye ekipleri tarafından gömüldü.
Hisar Mahallesi Muhtarı Bahri Aşık, "Mahallemiz sınırları içerisinde bulunan sahil bandında zaman zaman bu tür caretta carettea türü deniz kaplumbağaları ölmüş olarak sahile sürükleniyorlar. Nesli tükenmekte olan bu tür deniz hayvanlarının ölümleri bizleri de oldukça üzüyor. Çünkü bunlar korunması gereken hayvanlar sınıfında yer alıyorlar" dedi.

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