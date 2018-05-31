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Ölü caretta caretta kıyıya vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 17:49 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesi sahilinde, 30 kiloluk ölü caretta caretta, kıyıya vurdu.  Caretta carettaların yaşam ve üreme alanlarından Alanya'nın Kargıcak sahilinde denize girenler, saat 15.00 sıralarında, kıyıya yakın noktada, su yüzeyinde hareketsiz duran hayvanı gördü.

Ölü caretta caretta kıyıya vurdu

Yücel BULUT/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesi sahilinde, 30 kiloluk ölü caretta caretta, kıyıya vurdu.
Caretta carettaların yaşam ve üreme alanlarından Alanya'nın Kargıcak sahilinde denize girenler, saat 15.00 sıralarında, kıyıya yakın noktada, su yüzeyinde hareketsiz duran hayvanı gördü. Çevredekiler, caretta caretta olduğu anlaşılan, yaklaşık 30 kiloluk hayvanın telef olduğunu fark etti. Kıyıdan alınıp, plaj görevlileri tarafından çuvala konulan ölü caretta caretta, ihbarla gelen Alanya Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Caretta carettanın belediye görevlilerince gömüldüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Ölü caretta caretta kıyıya vurduÖlü caretta caretta kıyıya vurduÖlü caretta caretta kıyıya vurduÖlü caretta caretta kıyıya vurdu

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