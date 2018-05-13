Ölü caretta carettanın midesinden plastik oyuncak ve düdük çıktı

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Kayacık Sahili'nde ölü bulunan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının midesinden plastik oyuncak ve düdük çıktı.

Alınan bilgiye göre, sahilde hareketsiz halde deniz kaplumbağası gören vatandaşlar, durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce, DEKAMER'e getirilen caretta carettaya yapılan otopside, hayvanın midesinden plastik oyuncak ve düdük çıktı. Yaklaşık 42 kilo ağırlığındaki erkek deniz kaplumbağası daha sonra, oluşturulan kaplumbağa mezarlığına gömüldü.

DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, gazetecilere yaptığı açıklamada, caretta carettaların yaşam mücadelesinde karşılaştığı en büyük sorunlardan birisinin denizlere atılan plastik atıklar olduğunu söyledi.

Plastik atıkların yaban hayatını öldürdüğünü anlatan Kaska, "Bu nedenle birçok canlı boğularak ya da farklı nedenlerle yaşamını yitirmektedir. Bu canlıları korumak için tüm bireylere büyük görev ve sorumluluk düşüyor. Bu plastik oyuncak ve düdük bugün ölü bir deniz kaplumbağasının midesinden çıktı. Plastik atıklar, denizleri kirletiyor ve canlı hayatını tehdit ediyor. Doğaya karşı daha duyarlı olmalıyız." dedi.

