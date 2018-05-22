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Oluğa sıkışan martıyı itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 10:59 | Son Güncelleme

BALIKESİR’de bir apartmanın yağmur oluğuna sıkışan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)-BALIKESİR’de bir apartmanın yağmur oluğuna sıkışan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Merkez'e bağlı Altıeylül ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde sabah saatlerinde 5 katlı Kabakçı Apartmanı'nın yağmur oluğuna sıkışan martıyı gören vatandaşlar İtfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, oluğa sıkışan martıyı kurtarmak için harekete geçti. Halatlarla önlemlerini alan ekipler, martıyı sıkıştığı oluktan çıkarttı. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan martı, yeniden doğaya salındı.

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