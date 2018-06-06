"Ölüm Kalım Meselesi" fotoğraf sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Yeryüzü Doktorları'nın, açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalan bölgelerde başlattığı beslenme kampanyasına ilişkin karelerin yer aldığı "Ölüm Kalım Meselesi" başlıklı fotoğraf sergisi açıldı.

Yeryüzü Doktorları'ndan yapılan açıklamaya göre, savaş, yoksulluk ve iç karışıklıklar nedeniyle dünya üzerinde 815 milyon insanın her gece aç yattığına vurgu yapılarak, özellikle Doğu Afrika'da açlık probleminin yaygın olarak yaşandığı belirtildi.

Sadece Somali'de her iki insandan birinin açlık sıkıntısı çektiğine işaret edilen açıklamada, Yeryüzü Doktorları'nın da dünya üzerinde yaşanan açlık krizine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Ölüm Kalım Meselesi" adı ile başlattığı beslenme kampanyasına ilişkin karelerin yer aldığı bir fotoğraf sergisi açtığı aktarıldı.

Açıklamada, Yenikapı Metro İstasyonu'nda açılan sergide Yeryüzü Doktorları'nın yaptığı çalışmaların yer aldığı özel karelerin, İstanbulluların ilgisine sunulduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Genel Müdürü Ali Doğan, 2012'den beri Afrika ve Orta Doğu'daki 9 beslenme sağlığı merkezinde 115 bin 149 kişiye birinci basamak sağlık hizmeti sunduklarını, 44 bin 437 kişiyi ise beslenme tedavisi programına aldıklarını belirtti. Doğan, yaklaşık 3 yıldır, her 4 kişiden 3'ünün açlık sıkıntısı çektiği Yemen'de 4 beslenme sağlığı merkezi ile çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Doğan, sergide yer alan fotoğraflarla bu çalışmalara tanıklık edileceğini kaydetti.

Serginin 13 Haziran'a kadar Yenikapı Metro İstasyonu'nda görülebileceği, 20-27 Haziran arasında Ünalan Metro İstasyonu, 27 Haziran- 2 Temmuz arasında Kirazlı Metro İstasyonu'nda açılacağı bildirildi.

