HABER

Ölüm karpuz tezgahının başında yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 23:56 | Son Güncelleme

Bartın'da, kontrolden çıkan itfaiye aracının çarptığı engelli kadın hayatını kaybetti

Bartın’da, evinin önündeki karpuz tezgahında bekleyen işitme engelli kadın, kontrolden çıkan aracın çarpması sonucu vefat etti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yeğenli köyünde, E.F'nin (48) kullandığı 74 AR 367 plakalı itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu evinin avlusundaki karpuz tezgahında bekleyen konuşma engelli Nurcan Can’a (35) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, Can'ın olay yerinde öldüğünü belirledi.

Can’ın cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

İtfaiye sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

PARTNERİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandıİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandı
Beşiktaş'ta yol çöktüBeşiktaş'ta yol çöktü
Beşiktaş'ta bir yol çökmesi dahaBeşiktaş'ta bir yol çökmesi daha
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 ölü bartın itfaiye Konuşma Engelli

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta yol çöktü

Beşiktaş'ta yol çöktü

Cuma namazı saat kaçta? 3 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 3 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları resimli yeni 2018 - Kısa, yeni, SMS için en güzel Cuma mesajları

Cuma mesajları resimli yeni 2018 - Kısa, yeni, SMS için en güzel Cuma mesajları

Saadet Partisi Gençlik Kollarından Trump'a mektup

Saadet Partisi Gençlik Kollarından Trump'a mektup

Melih Gökçek yeni Twitter hesabı açtı!

Melih Gökçek yeni Twitter hesabı açtı!

Süper Loto sonuçları 2 Ağustos: Tam 3 milyon 294 bin TL (MPİ Süper Loto sonucu)

Süper Loto sonuçları 2 Ağustos: Tam 3 milyon 294 bin TL (MPİ Süper Loto sonucu)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.