Ölüm oyuncağı! Uzmanlar 'su maymunu' konusunda anne ve babaları uyarıyor

Bitkilerin büyümesi amacıyla ve dekoratif ürün olarak tasarlanan ancak kısa zamanda kimi uyanıklar tarafından çocuklara oyuncak olarak pazarlanan su maymunları, uyarılara rağmen internette ve işportada satılmaya devam ediyor. 'Poliakrilamid asit' içeren nanoteknolojik ürün suyla temas ettiğinde büyüklüğünün 400 katına ulaşıyor. Şeker sanılıp yutulduğunda ise solunum yetmezliği, mide, bağırsak tıkanmalarıyla ölümcül riskler yaratıyor. Uzmanlara göre, su maymunları zehirleme ve alerjik etkilere de neden olabilir. SEVİMLİ DEĞİL ZEHİRLİ



Piyasada yapılan araştırmada oyuncakçıların uyarıları dikkate almadığı tespit edildi. Eminönü ve AVM'lerdeki oyuncakçılarda, 'su maymunu' adlı ürünün artık raflarda olmadığını belirlendi. Telefonla ulaşılan oyuncakçılar da, ürünlerin çocuklar için tehlikeli olduğunu, bu nedenle raftan indirildiğini söylediler. Ancak büyüyen su toplarının internette alışveriş siteleri üzerinden satıldığı görülüyor. İnternette 'sevimli ürünler' olarak pazarlanan ürünlerin, Tahtakale'deki bazı işporta tezgahlarında da 10 liradan alıcı bulduğu belirtiliyor. İşportacılar ise su maymunlarının çocuklara satılmaması uyarılarına ürünlerin yutulmadığı takdirde zararsız olduğu cevabını veriyor.

Su toplarının çocuklar için ölüm riski taşıdığı uyarısında bulunan Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, "Nanoteknolojik, poliakrilamid asit içeren bu ürünler, ılık suyla temas edince normal büyüklüklerinin 300, 400 katına ulaşıyor. Okullarda, arkadaşlarına su veya başka içecekler içinde bu ürünleri yutturmaya çalışmak gibi şakalar yapılabiliyor. Çocuk sağlığı açısından risk oluşturan bu ürünler nefes borusuna kaçmaları durumunda tıkanma, solunum yetmezliği, mide-bağırsak tıkanmaları ile ölüm riski yaratıyor. Ayrıca ürünlerin zehirleme ve alerjik etkisi de göz ardı edilmemeli" dedi. BAKANLIK UYARMIŞTI



Daha önce Sağlık Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyurularda, vatandaşların bu ürünleri çocuklarından uzak tutmaları istenmiş, ölümcül riske dikkat çekilmişti. 'HER YERDE YASAKLANMALI'



Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Ali Uğurlu, yaptığı açıklamada şu uyarılarda bulundu: "Avcunuzda sıktığınızda parçalanan su maymununun asıl adı 'kristajel'dir. Su ile temasında 400 kata kadar büyüyen bu ürünler, nefes borusuna kaçması veya yutulması halinde çok büyük riskleri beraberinde getirir. Suyun içinde şiştiği için yutak borusunda sıkışıp kalabilir veya midede şişerek çoğalabilir. Hayati tehlike yaratabileceği için bu ürünlerin her platformda kesinlikle yasaklanması gerekir."