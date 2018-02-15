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Ölüm teğet geçti! Korkunç anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 11:15 | Son Güncelleme

Bursa’da yola dökülen mazot, 3 motosiklet sürücüsünün kaza yapmasına sebebiyet verdi. 3 kişinin yaralandığı o anlar kask kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, İzmir yolu Kültürpark metro istasyonu yanında meydana geldi. İddiaya göre, aynı güzergahta bir, iki saat önce meydana gelen trafik kazası sonucu yaklaşık 50 metrelik bir alana mazot aktı. Gece karanlığında oradan geçen motosikletli grup dökülen mazotu fark edemeyince kayarak devrilen 3 motosikletin sürücüsü metrelerce sürüklendi. 3 sürücü çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu kazada, arkadan başka araçların gelmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

Grup oldukları için hız ve güvenlik kurallarına uyduklarını belirten Ali Ozan B., "Yakıt almak için yavaşladık. Önümdeki arkadaşım mazotun üstünden geçerken yere düştü. Ben de onlara çarpmamak için motorumu ters yatırdım. Bizden önce kaza olmuş, üzerinden iki saat geçmiş, mazot hâlâ yolda duruyor. Bir ikaz işareti bile yok. Arkamızdaki ve solumuzdaki arabalar bizi ezip geçebilirdi. Ekipmanlarımızın tam ve kaskımızın takılı olması sayesinde kazayı hafif şekilde atlattık. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
izmir Bursa Motosiklet Kaza

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