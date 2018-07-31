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Ölümcül hataya rekor tazminat davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 07:37 | Son Güncelleme

Ümitcan Altuğ şiddetli baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastaneden ‘bir şeyin yok’ diyerek evine gönderildi. Bir saat sonra beyin kanaması geçiren Altuğ hayatını kaybetti. Ailesi, yanlış teşhis koydukları iddiasıyla hastaneye tazminat davası açtı.

Ölümcül hataya rekor tazminat davası

Galatasaray Üniversitesi mezunu 39 yaşındaki Ümitcan Altuğ, Türkiye'nin sayılı bilgisayar mühendislerinden biriydi. Dünya devi markalara bilgisayar yazılımı üreten bir şirketin sahibi ve genel müdürüydü. İstanbul Tüketici Mahkemesi Hakimliği'ne avukat İsmail Çağrı Karataş'ın açtığı davada yer alan iddialara göre; evli ve bir çocuk babası olan, düzenli spor yapan ve sigara içmeyen Altuğ, geçen yıl 15 Kasım'da şiddetli baş ağrısıyla özel bir hastaneye gitti. Acil doktoru, Altuğ'a "Bilgisayar karşısında uzun oturmaya bağlı boyun tutulması" dedi. Altuğ da "Doktor bey bu ağrı çok şiddetli, beyin kanaması olabilir mi?" diye sordu. "Önemli bir şeyin yok iğne yapılınca düzelirsiniz" cevabı aldı. Kas gevşetici ilaç verildi ve evine gönderildi ancak ağrılar kesilmedi. Bir saat geçmeden fenalaştı ve şiddetli kusma başladı. Vücudunu hareket ettiremez hale geldi.

YEDİ KİŞİYE CAN VERDİ

Hemen başka bir hastaneye kaldırılan Altuğ'a bu defa beyin kanaması teşhisi kondu. Yoğun bakıma alınan Altuğ bir süre sonra koma halinde Gaziosmanpaşa'daki başka bir hastaneye sevk edildi. 6 gün hastanede yoğun bakımda yatan Altuğ, geçen yıl 21 Kasım'da öldü. Ailesinin aldığı kararla organları bağışlandı. Organları 7 kişiye can verdi. Altuğ'un ailesi de zamanında teşhis koyamayan ve boyun tutulması denilerek eve gönderilen hastane ile doktor aleyhine 520 bin liralık tazminat davası açtı.

Beyin kanamasında erken ve doğru teşhisin hayatta kalmayı sağlayabilecekken hastaneye gelen hastanın evine gönderilerek ölüme itildiği belirtildi. Dilekçede, "Şiddetli baş ağrısı, yüzde kayma ve his kaybı şikâyetlerinin detaylı araştırılması gerekir. Hiçbir tetkik yapılmamıştır. Hasta nöroloğa da sevk edilmemiştir. Detaylı bilgi verilmemiş, hastanın epikrizi hatalı tutulmuş, hekim ve hastane kusurunu gizlemek için müdahale tarihleri ile içerikte oynama yapmıştır. 520 bin lira maddi ve manevi tazminatın davalılardan tahsilini istiyoruz" denildi.

Kaynak: Sabah

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Anahtar Kelimeler:
tazminat davası baş ağrısı İstanbul Tüketici Mahkemesi Galatasaray Üniversitesi

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