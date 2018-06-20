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Ölümcül Nipah virüsü meyvelerde yaşayamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 21:59 | Son Güncelleme

Ölümcül Nipah virüsü meyvelerde yaşayamıyor

Hindistan'da meyve yarasalarının taşıdığı ve mayıs ayında 17 kişinin ölümüne neden olan Nipah virüsünün meyvelerde yaşamasının mümkün olmadığı açıklandı.

Ulusal Viroloji Enstitüsünden (NIV) yapılan açıklamada, meyve yarasalarının taşıdığı ölümcül virüsten dolayı insanların meyve yemekten korkmalarını gerektiren herhangi bir sebebin olmadığı bildirildi.

Açıklamada, Nipah virüsünün hayvanlarda görüldüğü ancak meyvelerde yaşamasının mümkün olmadığı, çoğalabilmeleri için insan veya hayvan hücrelerine ihtiyacı olduğu bilgisi verildi.

İnsanların her olasılığa karşı, bir kuş veya yarasa tarafından parçalanmış meyvelerden tedbiren uzak durmaları uyarısı yapıldı.

Geçen mayıs ayında Kerala eyaletinde Nipah virüsü salgını ortaya çıkmış ve 17 kişi yaşamını yitirmişti.

Bölgede 1407 kişi karantinaya alınmıştı.

Virüs nedeniyle halk arasında meyve yeme korkusunun başladığı Hindistan'da, en çok meyve ithalatının yapıldığı Birleşik Arap Emirlikleri'nden alımlar durdurulmuştu.

- Nipah virüsü nedir?

Nipah virüsü bulaşanlarda belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, başağrısı, boğaz ağrısı ve kaslarda ağrı gibi belirtilerle grip benzeri bir durum gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise baş dönmesi, yorgunluk, bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor.

Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla başlayan bu virüsün biyolojik silah olduğuna dair iddialar da bulunuyor.

Singapur, Malezya, Hindistan ve Bangladeş'te en fazla görülen Nipah virüsünün, meyve yarasaları aracılığıyla taşındığı ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Nipah virüsu

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