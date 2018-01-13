Ölümcül virüs yeniden Türkiye'de

Kızıltepe ilçesine bağlı Suriye sınırındaki Boğazye köyünde, yaklaşık 1 hafta önce kanatlı hayvandan alınan numunenin inceleme sonucunda, kuş gribi tespit edildi.

KUŞ GRİBİ HAYVANLAR ÜZERİNDE ETKİLİ OLDU

Sabah saatlerinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri köye gitti. Kanatlı hayvanları itlafı için çalışma başlatan ekipler, kuş gribinin köydeki hayvanlar üzerinde etkili olduğunu, insanlarda herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.

Gerekli önlemleri alan görevliler, itlaf çalışmalarına devam ediyor.