Ölümden sonra ne oluyor? İlk kez görüntülendi

Bilim insanları bir ilke imza atarak, solucanlarda ölüm sürecinin insanlardan farkı işlediğini gözlemleyerek önemli veriler elde etti.
Buna göre, insan bedeninin ölümden sonra yaşadığı ‘rigor mortis’ adı verilen süreç, solucanlarda henüz organizmalar canlıyken başlıyor.
Bir solucanın ölüm anını görüntüleyen bilim insanları ölüm anının başlangıcından itibaren solucanın verdiği tepkileri inceledi.
Ölmekte olan hayvanın vücudunda yaşanan hareketleri takip eden İngiltere’de bulunan University College London’da görevli araştırmacılar, elde ettikleri verilerin, insanlarda yaşla birlikte gelen ölümcül hastalıkların daha iyi anlaşılarak engellenmesinde büyük bir adım olduğu görüşünde.
Araştırmayı yürüten ekipte görevli bilim insanı Profesör David Gems, “bugüne kadar hücre ölümleri yoğun şekilde araştırıldı ancak tüm organizmanın ölümü ve bu süreç hakkında çok daha az şey biliniyor” ifadelerini kullanıyor ve elde ettikleri sonuçların önemine vurgu yapıyor.
RİGOR MORTİS NEDİR?
Rigor mortis veya ölüm sertliği, kaslardaki biyokimyasal bir değişiklikten kaynaklanan ve ölünün uzuvlarını katılaştıran bir ölüm belirtisidir. Bu olgu, oda sıcaklığındaki bir insanda ölümden 3-4 saat sonra görülmeye başlar, 12 saat sonra doruk noktasına ulaşır ve 36 saat sonra ortadan kalkar.
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