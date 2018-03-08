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Ölümden sonra ne oluyor? İlk kez görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 11:35 | Son Güncelleme

İnsan bedeninin ölümden sonraki süreçte neler yaşadığı uzun yıllardır tartışılan bir konu. 'Rigor mortis' olarak literatüre geçen bu süreç, her canlı için aynı şekilde gelişmiyor. Bilim insanları ilk kez solucanlarda bu sürecin nasıl yaşadığını gözlemledi. Ortaya ise ilginç sonuçlar çıktı.

Bilim insanları bir ilke imza atarak, solucanlarda ölüm sürecinin insanlardan farkı işlediğini gözlemleyerek önemli veriler elde etti.

Buna göre, insan bedeninin ölümden sonra yaşadığı ‘rigor mortis’ adı verilen süreç, solucanlarda henüz organizmalar canlıyken başlıyor.

Bir solucanın ölüm anını görüntüleyen bilim insanları ölüm anının başlangıcından itibaren solucanın verdiği tepkileri inceledi.

Ölmekte olan hayvanın vücudunda yaşanan hareketleri takip eden İngiltere’de bulunan University College London’da görevli araştırmacılar, elde ettikleri verilerin, insanlarda yaşla birlikte gelen ölümcül hastalıkların daha iyi anlaşılarak engellenmesinde büyük bir adım olduğu görüşünde.

Araştırmayı yürüten ekipte görevli bilim insanı Profesör David Gems, “bugüne kadar hücre ölümleri yoğun şekilde araştırıldı ancak tüm organizmanın ölümü ve bu süreç hakkında çok daha az şey biliniyor” ifadelerini kullanıyor ve elde ettikleri sonuçların önemine vurgu yapıyor.

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RİGOR MORTİS NEDİR?

Rigor mortis veya ölüm sertliği, kaslardaki biyokimyasal bir değişiklikten kaynaklanan ve ölünün uzuvlarını katılaştıran bir ölüm belirtisidir. Bu olgu, oda sıcaklığındaki bir insanda ölümden 3-4 saat sonra görülmeye başlar, 12 saat sonra doruk noktasına ulaşır ve 36 saat sonra ortadan kalkar.

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Ölümden sonra ne oluyor Rigor mortis

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
baya açıklayıcı bi video.. resmen içime bişey süzüldü. :)
Bütün süreç bumu yani bunumu gözlemlemişler.Geberip gidiyosun işte ne öğrenmişler bu solucandan...
yaa mynet o kadar şehit haberleriyle tüylerimiz zaten diken dikenken sen solucan molucan...
sana değil bu haberler cahil herif sen ne anlarsın bilimden . git hocalarını takip et sen .
Her fani bir gün ölümü tadacaktır!
solucanlar insan vücudunda zaten var. bağırsaklarda. ölmeğe gerek yok.ki.bağırsakta bağırmasakta.
Ölümden sonra ne oluyor? İlk kez görüntülendi. Şu başlığa bak zanedeersinki ne bulmuşlar bu kadarmı dangalakça haber yapılır...
ne biçim haber yapıyorsunuz
Eeeeeeeee sonuç?
insan öldükten 3-4 saat sonra vücut katılaşıp 36 saat sonra tekrar salıyormuş. Solucanlarda ise bu katılaşma ölürken aynı anda hızlıca birlikte oluyormuş. Birden katılaşma (katı ölüm). Bu farka ilk solucanlarda rastlamışlar şimdilik.
Ölümden sonra ne oluyor diye sormuşlar gelmiş solucanlar ölünce ne olduğunu anlatıyolar. Bunu bilmek ne kazandırır? Hiçbişey.
:))) bu neee aydınlandım
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