Ölümlü kazaya karışan jandarma komutanına 5 yıl 3 ay hapis

Manavgat ilçesinde, bir astsubayın hayatını kaybettiği ve bir astsubayın yaralandığı trafik kazasında, otomobili kullanan dönemin Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ufuk Aruk, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, kazada hayatını kaybeden Osman Tarık Karagül'ün eşi Nevriye Karagül ile tarafların avukatları katılırken, sanık Ufuk Aruk ve yaralanan astsubay Nedim Uncu duruşmaya katılmadı.

Davada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, olayın olduğu gece, binbaşı Ufuk Aruk'un 256 promil alkollü olmasına rağmen kendisinin kullandığı otomobille elektrik direğine çarparak kaza yaptığını, bir kişinin ölmesine ve bir kişinin yaralanmasına sebebiyet verdiğini kaydetti.

Sanığın savunmasında olay gecesi, tüm karakol komutanlarıyla Taşağıl Mahallesinde değerlendirme toplantısı yapmak için bir restoranda bir araya geldiklerini, bu sırada biraz alkol aldığını, toplantının ardından Side'de eğlence merkezinde de biraz daha alkol aldıklarını beyan ettiğini hatırlatan savcı, kazayla ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapora atıfta bulundu.