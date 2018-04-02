Ölümlü kazaya karışan jandarma komutanına 5 yıl 3 ay hapis

Manavgat ilçesinde, bir astsubayın hayatını kaybettiği ve bir astsubayın yaralandığı trafik kazasında, otomobili kullanan dönemin Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ufuk Aruk, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, kazada hayatını kaybeden Osman Tarık Karagül'ün eşi Nevriye Karagül ile tarafların avukatları katılırken, sanık Ufuk Aruk ve yaralanan astsubay Nedim Uncu duruşmaya katılmadı.
Davada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, olayın olduğu gece, binbaşı Ufuk Aruk'un 256 promil alkollü olmasına rağmen kendisinin kullandığı otomobille elektrik direğine çarparak kaza yaptığını, bir kişinin ölmesine ve bir kişinin yaralanmasına sebebiyet verdiğini kaydetti.
Sanığın savunmasında olay gecesi, tüm karakol komutanlarıyla Taşağıl Mahallesinde değerlendirme toplantısı yapmak için bir restoranda bir araya geldiklerini, bu sırada biraz alkol aldığını, toplantının ardından Side'de eğlence merkezinde de biraz daha alkol aldıklarını beyan ettiğini hatırlatan savcı, kazayla ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapora atıfta bulundu.
Savcı, raporda sanık Ufuk Aruk'un meydana gelen kazada dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışları nedeniyle asli kusurlu olduğunu belirtildiğini ifade ederek, sanığın taksirle öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Sanık avukatı Adem Tulukçu, keşif talebi ve yeniden bilirkişi raporu aldırılması talebinde bulundu. Ayrıca kaza sırasında aracın hızının iddianamede belirtildiği gibi 160 kilometre olmasının mümkün olmadığını savunan Tulukçu, müvekkilinin beraatını istedi. Duruşmada şikayetçilerin avukatları sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ufuk Aruk'un taksirle adam öldürme suçunun işlediğinin sabit olduğundan 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.
Heyet, sanığın sonuçlarını öngörmesine rağmen olayın gerçekleşmesi nedeniyle cezasının 5/12 oranında arttırılarak 6 yıl 4 ay 15 güne çıkarılmasına karar verdi. Cezanın sanığın geleceği üzerinde olası etkileri nedeniyle cezada 1/6 oranında indirim yapılarak, sanık Ufuk Aruk'a itiraz yolu açık olmak üzere toplam 5 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.
Manavgat'ta Ekim 2016'da meydana gelen trafik kazasında dönemin Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ufuk Aruk'un kullandığı otomobil, Side Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde aşırı hız nedeniyle elektrik direğine çarpmıştı. Kazada, otomobilde bulunan jandarma astsubay Osman Tarık Karagül hayatını kaybederken, jandarma astsubay Nedim Uncu ve otomobili kullanan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ufuk Aruk yaralanmıştı. Kazayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda binbaşı Ufuk Aruk hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla dava açılmıştı.
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