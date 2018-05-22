HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ölümlü trafik kazası davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 15:57 | Son Güncelleme

Antalya'da 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin davada, midibüs şoförüne 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Antalya'da 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin davada, midibüs şoförü 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa Özden, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaasını sunan savcı, Özden'in tedbirsiz ve dikkatsiz kullanması nedeniyle aracın virajı alamayarak şarampole yuvarlandığını, sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan Özden ise olayda kusurunun bulunmadığını, yolda konvoy halinde ilerlediklerini için sürat yapma şansının olmadığını öne sürerek beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Özden'e 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 12 Şubat 2017'de düzenlenen "Saklıkent Kar Şenlikleri" dönüşünde İş Bankası Emekliler Derneği Antalya Şubesi üyelerinin bulunduğu midibüs şarampole devrilmiş, kazada, araçta bulunan Müşerref Özdamar (59), Tamer Ayfer (43) ve Sevim Bakıcı (79) ölmüş, 16 kişi yaralamıştı.

PARTNERPhotoshop değil hepsi gerçekPhotoshop değil hepsi gerçek
UBER aracı sanılan minibüse saldırıyla ilgili Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma Kooperatifi'nden açıklama!UBER aracı sanılan minibüse saldırıyla ilgili Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma Kooperatifi'nden açıklama!
Yozgat MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları Yozgat MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
16 yaralı 3 ölü Antalya dava karar Saklıkent Kar Şenlikleri Şenlik trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Güneş panellerinde maliyet düşüyor

Güneş panellerinde maliyet düşüyor

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

24 Haziran erken seçim milletvekili aday listesinde yer almamıştı... Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama!

24 Haziran erken seçim milletvekili aday listesinde yer almamıştı... Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düzce MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Düzce MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Osmaniye MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Osmaniye MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Kilis MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Kilis MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Karabük MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Karabük MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Yalova MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Yalova MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Iğdır MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Iğdır MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.