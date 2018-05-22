Ölümlü trafik kazası davasında karar

Antalya'da 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin davada, midibüs şoförü 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa Özden, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaasını sunan savcı, Özden'in tedbirsiz ve dikkatsiz kullanması nedeniyle aracın virajı alamayarak şarampole yuvarlandığını, sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan Özden ise olayda kusurunun bulunmadığını, yolda konvoy halinde ilerlediklerini için sürat yapma şansının olmadığını öne sürerek beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Özden'e 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 12 Şubat 2017'de düzenlenen "Saklıkent Kar Şenlikleri" dönüşünde İş Bankası Emekliler Derneği Antalya Şubesi üyelerinin bulunduğu midibüs şarampole devrilmiş, kazada, araçta bulunan Müşerref Özdamar (59), Tamer Ayfer (43) ve Sevim Bakıcı (79) ölmüş, 16 kişi yaralamıştı.

