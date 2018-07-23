Ölümüne serinlik

Nuri PİR - Damla GÖL/ADANA, (DHA) - ADANA'da sıcaklardan bunalan çocuklar, kentte çok sayıda boğulma vakası yaşanmasına rağmen serinlemek için Seyhan Nehri'ndeki köprüden atlamak için birbirleriyle yarışıyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle gençler ve çocuklar, çok sayıda boğulma vakasına rağmen kentteki göl, nehir ve sulama kanallarında serinlemeye devam etti. Kent merkezindeki Merkez Park yakınlarındaki Seyhan Nehri üzerindeki asma köprü de serinlemek isteyen çocukların uğrak noktası oldu. Birbirleriyle şakalaşan çocuk ve gençler, köprüden suya atladı. Bazı gençler boğulma tehlikesinden korkmadığını belirtti. Muhammed Duran (11), tehlikeden korktuğunu ama yüzmeye devam ettiğini belirterek, "Boğulanları biz kurtarıyoruz. Ensesinden çekerek 5 kişiyi kurtardım" dedi.
FOTOĞRAFLI
Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı
Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?
'CHP'den 2. Adalet Yürüyüşü planı' iddiası
TSK istatistiklerine göre bedelli askerlik beklentisi katlanarak artmış
Şanlıurfa'da sosyal deney: Cüzdanı vermeyince dövmeye kalktılar
İYİ Partililerden Meral Akşener nöbeti
KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...
İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı
İran'dan ABD'ye tehdit gibi sözler: Pişman olursunuz
Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum