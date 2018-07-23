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Ölümüne serinlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 09:24 | Son Güncelleme

ADANA'da sıcaklardan bunalan çocuklar, kentte çok sayıda boğulma vakası yaşanmasına rağmen serinlemek için Seyhan Nehri'ndeki köprüden atlamak için birbirleriyle yarışıyor.

Ölümüne serinlik

Nuri PİR - Damla GÖL/ADANA, (DHA) - ADANA'da sıcaklardan bunalan çocuklar, kentte çok sayıda boğulma vakası yaşanmasına rağmen serinlemek için Seyhan Nehri'ndeki köprüden atlamak için birbirleriyle yarışıyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle gençler ve çocuklar, çok sayıda boğulma vakasına rağmen kentteki göl, nehir ve sulama kanallarında serinlemeye devam etti. Kent merkezindeki Merkez Park yakınlarındaki Seyhan Nehri üzerindeki asma köprü de serinlemek isteyen çocukların uğrak noktası oldu. Birbirleriyle şakalaşan çocuk ve gençler, köprüden suya atladı. Bazı gençler boğulma tehlikesinden korkmadığını belirtti. Muhammed Duran (11), tehlikeden korktuğunu ama yüzmeye devam ettiğini belirterek, "Boğulanları biz kurtarıyoruz. Ensesinden çekerek 5 kişiyi kurtardım" dedi.

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Ölümüne serinlikÖlümüne serinlikÖlümüne serinlikÖlümüne serinlik

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