“Ölürsek Cennet Bizim, Kalırsak Vatan Bizim” konulu program düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yIl dönümünü kutlamak amacıyla ’Ölürsek Cennet Bizim, Kalırsak Vatan Bizim’ programı düzenlendi.

Kahta Kaymakamlığı, ilçe belediyesi ve Kahta Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen programda şehit olan polisler için okunan Kuranı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Adıyaman TÜGVA Temsilcisi İdris Toprak, "15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi Türk Polisi vatandaşlarımızla beraber darbe girişimini engelledi. Bugün Türk Polisi Arinde Selahattin Eyyubi oldu. Cerabblus ve Münbiç’te de inşallah Fatih Sultan Mehmet ve ümmetin sesi soluğu olacak. Türk Polisi ezanımızı, bayrağımızı, gençlerimizi ve her kesimden insanımızı kucaklayacak" dedi.

Dünyanın en güzel bayrağının Türkiye Cumhuriyeti Devleti bayrağı olduğunu söyleyen Adıyaman il Emniyet Müdürü Metin Alper, "Dünyanın en güzel bayrağı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bayrağıdır. Yeri geldi bayrağımızın altında ısındık, sarıldık. Bu bizim birliğimizin, bağımsızlığımızın en büyük sembolüydü. Bu bayrak yere inmesin diye nice şehitler verildi. 15 Temmuz gecesi nice şehitlerimiz bu bayrak yere inmesin diye canlarını siper etti. Emniyetçi olmak çok zordur. Emniyetçi olmak güç ve kuvvet ister. Bizler görev yaptığımız esnada sıklıkla kuvvet ve güç kullanmak zorunda kalıyoruz. Özellikle de maçlarda bu tür durumlar ile karşılaşabiliyoruz. Tarafın bu tür durumlarda gazlayın, coplayın ama şehit olmayın sloganı beni her zaman duygulandırmıştır. En fanatik taraftarımız bile bizlere olan sevgisini bu slogan ile ifade etmekte" şeklinde konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Adıyaman il Emniyet Müdürü Metin Alper tarafından Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde görev yaptığı esnada şehit düşen Nazif Kaplan’ın kardeşine hediye verildi. Program okunan ilahilerle sona erdi

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, ilçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan, ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, Adıyaman TÜGVA temsilcisi İdris Toprak, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.