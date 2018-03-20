Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, "Türkiye’de icra dosyaları ile birlikte 20 milyon dava dosyası var. Bu dosya karşı taraf da düşünülerek 2 ile çarpıldığında 40 milyon ediyor. Zaten 18 yaş üstü nüfusumuz da 40 milyon. Yani reşit olan nüfusun hepsi mahkemede’’ dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesinde düzenlenen "Adalet, Hukuk ve Ombudsmanlık" konulu konferansa katıldı.

Konferansta konuşma yapan Şeref Malkoç, Türkiye’nin kurulu olduğu ve üzerinde yükseldiği değerin ’hukuk ve adalet’ olduğuna dikkat çekerek, "Bizdeki üniversiteye giden öğrenci sayısı birçok komşu ülkemizin nüfusundan daha fazla. Bu bizim için büyük mutluluk. Ancak bu bizim için yeterli değil. Bütün üniversitede okuyan arkadaşlarımız sadece ders kitaplarından okuduklarıyla yetinmemeli. Özellikle hukuk fakültesinde olan sizler. Kendinizi geliştirin. Türkiye’de 7,5 milyon üniversite öğrencisi var demek her yıl en az 800 bin üniversite öğrencisi diploma alıyor demektir. Hayata atılmak demektir, iş arıyor demektir. Yani mezun olduğunuzda geçmişten işsiz gelenler ayrı, her yıl 800 bin kişi ile yarışacaksınız. Bir yabancı dili biliyorsanız en az 600 bin kişiyi geride bıraktınız demektir. İkinci bir dil biliyorsanız ilk 50 bin kişinin içindesiniz demektir. Bu nedenle kendinizi geliştirin" diye konuştu.

Kamu Denetçiliği Kurumunun öneminden de bahseden Malkoç, "Devletin insanlara sunduğu birçok hizmet var. Bu hizmetlerin doğru ve düzgün ilerleyişi takibi açısından önemli. Kamu Denetçiliği Kurumu toplumda çok fazla bilinmiyor. Bu nedenle kuruldu. Türkiye’ de icra dosyaları ile birlikte 20 milyon dava dosyası var. Bu dosya karşı taraf düşünülerek 2 ile çarpıldığında 40 milyon taraf ediyor. Zaten 18 yaş üstü nüfusumuz da 40 milyon. Yani reşit olan nüfusun hepsi mahkemelik. Devleti yönetenler buna çözüm bulmak istediler. Hakim karar verecek 40 milyon taraftan en adil yargılamayla bile tarafların yarısı üzülecek, yarısı sevinecek. Devleti yönetenler buna formül bulalım diye caza davalarında uzlaşmayı getirdiler. Ara buluculuk ile davalar mahkemeye gitmeden çözüm buluyor" şeklinde konuştu.