Ömer Çelik kimdir? Ömer Çelik yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Ömer Çelik, bugün açıklanacak yeni kabine için kulislerde ismi geçenlerden biri. Seçimler sonrasında gözler yeni sisteme çevrildi. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş bugün yani 9 Temmuz Pazartesi günü olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü meclise gelerek yemin edecek. Daha sonra ise Beştepe'de yeni kabine açıklanacak. Yeni kabinede kimler yer alacak merak ediliyor. AB Bakanı olan Ömer Çelik'in ismi ise Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak geçiyor. Peki Ömer Çelik kimdir?

ÖMER ÇELİK KİMDİR?

Ömer Çelik, 15 Haziran 1968 tarihinde Adana'da doğdu. 2013 ve 2015 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini üstlenen Ömer Çelik, ilk defa 2002 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adana milletvekili olarak meclise girmiştir. Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Avrupa Birliği Bakanı olarak yer almıştır.

Ömer Çelik, Adana Motor Teknik Lisesi'nde başladığı lise öğrenimini Adana Erkek Lisesi'nde tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu ve aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Türkiye'de çoğulculuğun yeni görünümleri (Son dönemdeki çoğulcu toplum modeli tartışmaları) başlıklı yüksek lisans tezini yazarak 1998 yılında yüksek lisansını tamamladı.