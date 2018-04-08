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Ömer Çelik'ten Yunan bakana: Küstah, politik komedyen

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 14:29 | Son Güncelleme

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "AB tüm dünyaya siyasi ilkeleri hatırlatırken, Yunanistan Savunma Bakanı’nı görmezden gelemez. Bu şahsı kınamalıdır. Yunan Hükümetini uyarmalıdır. İlkeler herkes içindir. AB ilkeleri, kendi üyelerinin haksız tutumları karşısında görmezden gelemez. 'Yunanistan Savunma Bakanı' sıfatını taşıyan küstah, politik komedyenin sözlerinin seviyesi, Yunanistan Hükümeti’nin meselesidir, AB’nin kınaması gereken sözlerdir" dedi

Ömer Çelik'ten Yunan bakana: Küstah, politik komedyen

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik sosyal medya üzerinden AB'nin yapısal sorunları, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan'ın politik eylemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çelik şunları dile getirdi: "Dünyada pekçok birlik var, tüm bunlar içinde AB, evrensel ilkelere göre hareket ettiği iddiası ile öne çıkıyor. Bu yüzden AB de ilkeler temelinde test edilecektir. Siyasi ilkeler yerine “mahalle dayanışması” ile hareket ederse AB en temel iddiasını kaybeder. AB’nin moral üstünlüğü savunduğu ilkelerden gelir. Tüm dünyayı bunlara uymaya davet ederken, en çok AB’nin bunlara uyması gerekir.

AB-YUNANSİTAN DAYANIŞMASI İLKELERE DAYANMIYOR

Açık ve net söylemek gerekirse, AB’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile dayanışması ilkelere dayanmıyor. AB’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la dayanışmasında ilkeler yok. İkide bir bize “bir AB ülkesine böyle davranamazsınız” diye hatırlatmalarda bulunanlar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’tan yükselen beyanlardan haberleri yok gibi davranıyor. Eğer ilkeli davranılacaksa, AB derhal “Yunanistan Savunma Bakanı” sıfatını taşıyan kişinin sözlerini ve eylemlerini kınamalıdır. Yunanistan Savunma Bakanı” sıfatı taşıyan bu “politik komedyen” sürekli provokasyon yapmaktadır. Türkiye’ye karşı askeri yığınağı artırmaktan bahseden bu provokatöre Yunan Hükümeti sessiz kalarak onay veriyor. Yunanistan Başbakanı Çipras’ın çeşitli konularda siyasi ve hukuki ilkelerden bahseden sözlerini takip ediyoruz. İlkesizliğin ve provakatörlüğün kendi bakanı tarafından yapıldığını hatırlatıyoruz.

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Ömer Çelik Yunanistan yunanistan savunma bakanı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Böyle küstah açıklamalar yapan laftan anlamayan Yunanistan'ı bir tokat atıp kendine getirmemiz gerekir.
birazdan yunan yerine kendi bakanına kendi devletine hükümetine saldıran hainler basar burayı izleyin görün
Adalar ne durumda
18 adamızı işgal eden yunanistana girmek farz olmuştur
Tamda ortalığı karıştırmak isteyen dedikoducu basınn sevdiği ortam,şu şunu dedi,bu bunu dedi ayıp yazık vede günah,ortalığı karıştırmak size ne kazandıracak
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