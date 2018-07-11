Ömer Halisdemir için 370 kilometre pedal çevirecek

Yozgat'ta, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan bisiklet sporcusu Yasin Karadavut, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in, Niğde’nin Bor ilçesi

Çukurkuyu beldesindeki mezarını ziyaret etmek için 370 kilometre pedal çevirecek.

Karadavut'un yolculuğu öncesi Yozgat Şehitliğinde tören düzenlendi. Törene katılan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, bu ülkede Ömer Halisdemirlerin bitmeyeceğini söyledi.

Türkiye'nin, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla, vatanına milletine sahip çıkan bir ülke olduğunu aktaran Yurtnaç, "15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız." dedi.

Yurtnaç, şehit Ömer Halisdemir'in kabrine asılması için Türk bayrağı ve kabrine konulması için Yozgat'ın çeşitli yerlerinden bir kavanozda toplanan toprağı Karadavut'a verdi.

Ömer Halisdemir’in kabrine ulaşmak için 370 kilometre pedal çevireceğini belirten Karadavut ise, "Onlar, bizler için bu memleket için canlarını, kanlarını feda etti. Biz de onlar için terimizi dökeceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz ruhunu yaşatacağız. Genç nesillerimize aktaracağız. Amacımız ezanımızı göklerde inletmek, bayrağımızı göklerde dalgalandırmaktır." diye konuştu.

Törene, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Müftüsü Salih Sezik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, öğrenciler ve sporcular katıldı.

