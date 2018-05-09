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Ömer Halisdemir’in yeni görüntüleri ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 09:51 | Son Güncelleme

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’in şehit düşmeden 1 hafta önce çekilmiş yeni görüntüleri ortaya çıktı.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen kahraman Ömer Halisdemir'in hiçbir yerde yayınlanmayan görüntüleri ortaya çıktı.

Halisdemir’in yeğeni tarafından gönderilen görüntülerin yeğeni Kurtuluş Halisdemir’in Niğde’deki sünnet düğününde hain darbe girişiminden 1 hafta önce çekildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Halisdemir 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi

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