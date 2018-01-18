Ömer Halisdemir'e yazılan mektuplar kitapta toplandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Belediyesi'nin düzenlediği 'Ömer Halisdemir'e mektuplar' yarışmasında dereceye giren mektuplar kitapta toplandı.
Düzce Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Ömer Halisdemir'e mektup yarışması düzenledi. Geçen yıl düzenlenen yarışma sonrasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Daha sonra 81 ilden 5 milyon öğrencinin yazdığı mektuplar 'Ömer Halisdemir'e Mektuplar' adlı kitapta toplandı. Düzce Belediyesi, 81 ilden 5 milyon öğrencinin yazdığı ve dereceye giren öğrencilerin mektuplarının bulunduğu 'Şehit Ömer Halisdemir'e Mektuplar' kitabın dağıtımı öncesinde tanıtım toplantısı düzenlendi. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay projenin büyük bir öneme sahip olduğunu, kitabın 81 ilde kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılacağını belirterek, "15 Temmuzda ülkemizin kaderini değiştiren, hain terör örgütü yandaşlarına geçit vermeyen şehidimiz Ömer Halisdemir'i gelecek nesillere de taşımak adına büyük öneme sahip bu eserde emeği geçen herkesi kutluyor, tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin milli birlik ruhuyla yetiştiğini görmek de bizleri onurlandırıyor. Şimdi ülkemizin her köşesine bu kıymetli eseri ulaştıracağız" dedi.
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