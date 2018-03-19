Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davası

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nün yanındaki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatlarının yanı sıra şehit Halisdemir'in kardeşleri müdahiller Soner ve Savaş Halisdemir, olayda yaralanan Başçavuş İsmail Oğuz ile TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığının da arasında bulunduğu müştekilerin avukatları katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak girişimin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanıklı davada, Erdal Dağgül adlı tanığın, "Astsubay okulunda okurken sanıklardan Ali Solmaz ile aynı evde kaldıkları ve eve gelen Mahmut adlı kişinin Fetullah Gülen ile ilgili sohbet verdiği" yönünde Ağrı'da ifade verdiği bildirildi.

Buna göre Dağgül, Ağrı'da alınan ifadesinde, 2013'te Ankara'da Jandarma Astsubay Okuluna başladığını, daha önce tanıdığı Mesut adlı kişinin de aynı okulda eğitim aldığını belirtti. Mesut'un hafta sonları Antalya'dan arayan bir öğretmenle yapacağı görüşmeye kendisini çağırdığını anlatan Dağgül, çarşı izninde bu kişiyle buluştuklarını ifade etti.

Başkan Kantık'ın, "Cemaat olan yapıyla ilgisi var mıydı? Kaldığınız evin ilgisi var mıydı?" soruları üzerine Dağgül, "Solmaz'ın ilgisi var mı bilmiyorum. Kaldığımız evin ilgisi yoktu." iddiasında bulundu.

Solmaz'a ilişkin bildikleri sorulan Dağgül, "Askeri okuldan tanıyorum. Ev arkadaşımdı. Hiçbir şekilde örgütle bağlantısı olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Duruşmada daha sonra başka bir ilde hazır bulunan ve Ağrı'da sanıklardan Ali Solmaz hakkında verdiği ifadesi dava dosyasına gönderilen Erdal Dağgül ile telekonferans sistemi üzerinden bağlantı kurularak tanık olarak ifadesi alındı.

Ardından duruşmada hazır bulunan şehit Astsubay Halisdemir'in kızkardeşi Emel Yeşildal söz alarak, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini belirtti.

Bu kişinin eve çıkmak isteyip istemediklerini sorduğunu söyleyen Dağgül, "Masraf olacağı için eve çıkmayacağımızı söyledik. 'Okuldan zaten iki kişi eve çıkacak, isterseniz onlarla kalabilirsiniz.' dedi." beyanında bulundu.

Sonrasında Mersinli Ali, Konyalı Abdurrahman, Mesut ve kendisinin eve çıktıklarını, bu şahsın eve geldiğini, okulun nasıl gittiğini ve ihtiyaçlarını sorduğunu bildiren Dağgül, bir defa da daveti üzerine evine gidip yemek yediklerini anlattı.

Aynı kişinin, başka bir zaman Mahmut adlı biriyle kendi evlerine geldiğini ifade eden Dağgül, "Mahmut isimli şahıs Fetullah Gülen ile ilgili sohbet verdi. 'Cemaatten size kötülük dokunmaz.' gibi söylemlerde bulundu." dedi.

Başkan Kantık, "Bu ifadenden ne anlaşılıyor? Cemaate bağlı evde dört arkadaş kaldığınızı, tanımadığınız kişilerin sohbet verdiğini, onların evine gidip, sohbetlere katıldığını anlıyoruz. Ne diyorsun?" diye sordu.

Dağgül, "Evde kalırken bu şahsın bizimle sohbet vereceğinden haberimiz yoktu. Zaten bir defa falan geldi. Biz evine gitmek istemedik. Kimse bilmiyordu. Bilmiş olsalar oradaki arkadaşlar o evde kalmazdı. Ben de aynı şekilde kalmazdım." dedi.