Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanığın yargılandığı davaya, esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanların dinlenmesiyle devam edildi.
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatlarının yanı sıra şehit Halisdemir'in kardeşleri, olayda yaralanan Başçavuş İsmail Oğuz, karargahta öldürülen Astsubay Nedim Şahin'in eşi Ayşe Şahin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığının da aralarında bulunduğu müştekilerin avukatları katıldı.
Esasa ilişkin savunmasını yapan eski binbaşı Fatih Şahin, darbe girişimi öncesi Diyarbakır Lice kırsalında gerçekleştirilmesi planlanan operasyon için hazırlık yaptıklarını, 15 Temmuz 2016 akşam saatlerinde darbeci general Semih Terzi'nin alarm emri vermesi üzerine de Diyarbakır Havaalanı'na gittiklerini ifade etti.
Verilen alarmın içeriğinin kendisine söylenmediğini öne süren sanık Şahin, o tarihte başka ilde görevli olan bir komutanı arayarak alarm verildiğini aktardığını ancak neden alarm verildiğini bilmediğini söylediğini belirtti. Telefonda görüştüğü komutanına alarmın içeriğini sorduğunu anlatan sanık Şahin, onun da bilmediğini söylediğini beyan etti.
Şahin, verilen alarmın içeriğini bilmediğini mahkemede dinlenen sanıkların ve tanıkların da kendisini doğruladığını, bunun üzerine personeline her koşula uygun olacak şekilde hazırlık yapmaları emri verdiğini dile getirdi.
Uçak ile Ankara'ya, buradan da Gölbaşı'ndaki ÖKK'ye geçtiklerini bildiren sanık Şahin, karargaha yöneldiklerinde üzerilerine ateş edildiğini söyledi. Sanık Şahin, Halisdemir'in şehit edilmesini şu sözlerle anlattı:
"ÖKK'ye geldikten sonra Semih Terzi ile birlikte karargaha yöneldik. Hiçbir uyarı yapılmadan bir anda ateş edildi. Ortam çok karanlık olduğundan ateş eden kişiyi ya da kişileri görmedim, sadece namlu alevini gördüm. Önümde bulunan birinin 'ah' diye sesini duydum. Kendimi ve personelimi koruma içgüdüsüyle ben de ateş ettim. Karşı taraf ateşi kesince ben de ateşi kestim. Biz ölüm bölgesi içindeydik. Ölüm bölgesi içindekilerin ilk yapacağı şey karşısındakini ateş ile baskı altına almaktır. Ben de ne yazık ki ÖKK'de almış olduğum eğitimler sonucu refleks olarak, kime ateş ettiğimi bilmeden ateş ettim. Olay bu şekilde gerçekleşmiştir."
- Halisdemir'in yaptığı "silah kullanma yetkisi"ne aykırıymış
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Halisdemir'i "kasten öldürmek"le de suçlandığına işaret eden Şahin, bunun doğru olmadığını savundu.
Şahin, "Hiçbir ikaz yapılmadan, baskın tarzında, gece karanlığında üzerimize ateş edilmiştir. Yıllarca ÖKK'de görev yapmış biri olarak ateşe ateşle karşılık verdik. Ayrıca kim olduğunu bilmediğimiz bir kişiyi nasıl kasten öldürmüş olabiliriz? Halisdemir, çok halisane duygularla Zekai Aksakallı'nın emirini yerine getirmiştir. Onun yerinde ben olsaydım ben de aynı şekilde yapardım ancak yaptığı şey askerin silah kullanma yetkisi ve emirlere aykırıdır." diye konuştu.
- "Ben örgüt mensubu değilim"
Semih Terzi'nin çarşaf ile helikoptere taşındığını anlatan Şahin, tanık Ümit Bak'ın telkini üzerine kendisinin de helikoptere binerek Terzi'yi hastaneye götürenler arasında bulunduğunu anlattı. Bu hususun Terzi ile fikir ve eylem birliği olarak değerlendirilmemesi talebinde bulunan Şahin, "Semih Terzi'nin benim tugay komutanım olması ve onun başka hesaplar içinde olduğunu bilmemem sebebiyle ben de onunda birlikte hastaneye gittim. Ben örgüt mensubu değilim. Terzi'nin nasıl bir iş içinde olduğunu bilmeden hareket ettim." ifadelerini kullandı.
Olay gecesi emir komuta zinciri içerisinde hareket ettiğini, darbe girişiminden haberdar olmadığını ve darbeye yönelik bir faaliyette bulunmadığını iddia eden eski binbaşı Şahin, mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu.
Duruşmaya ara verildi.
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