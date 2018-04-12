Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davası

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatlarının yanı sıra şehit Halisdemir'in kardeşleri, olayda yaralanan Başçavuş İsmail Oğuz, karargahta öldürülen Astsubay Nedim Şahin'in eşi Ayşe Şahin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığının da aralarında bulunduğu müştekilerin avukatları katıldı.

Verilen alarmın içeriğinin kendisine söylenmediğini öne süren sanık Şahin, o tarihte başka ilde görevli olan bir komutanı arayarak alarm verildiğini aktardığını ancak neden alarm verildiğini bilmediğini söylediğini belirtti. Telefonda görüştüğü komutanına alarmın içeriğini sorduğunu anlatan sanık Şahin, onun da bilmediğini söylediğini beyan etti.

Şahin, verilen alarmın içeriğini bilmediğini mahkemede dinlenen sanıkların ve tanıkların da kendisini doğruladığını, bunun üzerine personeline her koşula uygun olacak şekilde hazırlık yapmaları emri verdiğini dile getirdi.

Uçak ile Ankara'ya, buradan da Gölbaşı'ndaki ÖKK'ye geçtiklerini bildiren sanık Şahin, karargaha yöneldiklerinde üzerilerine ateş edildiğini söyledi. Sanık Şahin, Halisdemir'in şehit edilmesini şu sözlerle anlattı:

"ÖKK'ye geldikten sonra Semih Terzi ile birlikte karargaha yöneldik. Hiçbir uyarı yapılmadan bir anda ateş edildi. Ortam çok karanlık olduğundan ateş eden kişiyi ya da kişileri görmedim, sadece namlu alevini gördüm. Önümde bulunan birinin 'ah' diye sesini duydum. Kendimi ve personelimi koruma içgüdüsüyle ben de ateş ettim. Karşı taraf ateşi kesince ben de ateşi kestim. Biz ölüm bölgesi içindeydik. Ölüm bölgesi içindekilerin ilk yapacağı şey karşısındakini ateş ile baskı altına almaktır. Ben de ne yazık ki ÖKK'de almış olduğum eğitimler sonucu refleks olarak, kime ateş ettiğimi bilmeden ateş ettim. Olay bu şekilde gerçekleşmiştir."