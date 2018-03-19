Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasında savcı görüşünü açıkladı (2)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak girişimin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, Halisdemir'in, Terzi'yi karargaha ulaşmadan öldürmesiyle Türkiye'nin yangın yerine dönmesini önlediğini belirtti. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nün yanındaki duruşma salonunda görülen davada Cumhuriyet Savcısı Manga, esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Görüşte, FETÖ/PDY'nin, üyelerinin uğrunda zorluklara katlanabildiği, fedakarlıkta bulunduğu, amacına yönelik bir şeyler yapabildiği inanç ve ideoloji sistemi olduğu belirtildi. Örgüt kadrolarının sızdığı devletin güvenlik kurumlarının silahlı olduğuna ve bu silahları kullanma yetkisi bulunduğuna işaret edilen görüşte, örgüt üyelerinin mutlak itaat ve cennete kavuşacakları saikiyle hareket ederek, devlet içinde suikast benzeri hareketlere başvurdukları bildirildi.

Örgüt mensuplarının, 15 Temmuz 2016'da darbe teşebbüsünde bulundukları anımsatılan görüşte, Genelkurmay Başkanlığını ele geçiren TSK'ye sızmış örgüt mensuplarının, sözde sıkıyönetim emri ve eklerindeki direktifleri Özel Kuvvetler Komutanlığına (ÖKK) ilettiği, sözde atama listesinde tuğgeneral Semih Terzi'nin 1. Özel Kuvvet Tugay Komutanlığından ÖKK'ye atandığı ifade edildi. Başka davalarda yargılanan eski kurmay albay Ümit Bak, eski albay Murat Aydın ve eski kurmay yarbay Mehmet Ali Çelik'in kararlara uyulması konusunda mutabık kaldıkları bildirilen görüşte, bu kişilerin darbe teşebbüsü içinde yer almayan ÖKK personelini de eyleme katılmaya iknaya çalıştığı, bu sırada Harekat Merkezi vardiya amiri Turgay Usanmaz ile Nedim Şahin, Muzaffer Han ve Şenol Soylu'nun tam teçhizatlı ve silahlı olarak hazır bulundukları ve eyleme katılmayan diğer personele silah doğrulttukları anlatıldı. Görüşte, karargaha telefonla ulaşan dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın, Bak'ı, sıkıyönetim emirleri ve eklerinin geçersiz ve komutanın halen kendisi olduğu yönünde iknaya çalıştığı ancak Bak'ın, "Elimde emir var. Yeni komutan Semih Terzi." diyerek Aksakallı ile tartıştığı ve telefonu kapattığı kaydedildi.

- "Vatansever bir asker refleksiyle..." Darbecilerin karargahın kontrolünü ele geçirmeleri üzerine Aksakallı'nın, karargahtaki Astsubay Başçavuş Halisdemir'i arayarak, "Terzi'nin darbeye teşebbüs eyleminin içinde yer alan vatan haini olduğunu, kesinlikle karargahın komutasını ona bırakmamasını emrettiğini ve bu işin sonunda şehadet olduğunu" söylediği aktarılan görüşte, Halisdemir'in de vatansever bir asker refleksiyle hiçbir şekilde sorgulamadan emre "Emredersiniz komutanım." diye cevap verdiğine işaret edildi. Halisdemir'in, Semih Terzi ve beraberindeki darbeye teşebbüs eyleminde yer alan ekibin gelmesinin ardından, ÖKK'nin yönetimini darbecilere teslim etmemek adına Terzi'yi vurduğu hatırlatılan görüşte, Halisdemir'in, karargahın girişine göre sağda bulunan ağaçlık alana doğru kaçmaya başladığı, bu sırada sanık eski binbaşı Fatih Şahin'in Halisdemir'e kısa mesafeden 11-12 el ateş ettiği kaydedildi. Görüşte, sanık Hasan Aksoy'un da Şahin'in beşinci ve on birinci atışlarının ardından birer kez olmak üzere iki el ateş ettiği, yaralanan Halisdemir'in ağaçların arasına düştüğü anlatıldı.

Bu sırada bazı askerler ile sanık Hüseyin Oğuz'un Terzi'ye müdahale etmeye çalıştıkları, bazı tim personelinin ise Halisdemir'i sürükleyerek, karargah binasının giriş kapısının sağ tarafındaki alana yatırdıkları, olay yerine ambulans geldiği, Halisdemir'in nabzının çok hafif attığı ve durumunun ağır olduğunun belirlendiği, bu sırada darbeye teşebbüs eyleminde yer alan sanık Mihrali Atmaca'nın da görevlileri yanından uzaklaştırıp, henüz hayatta olan Halisdemir'e iki el ateş ettiği vurgulandı. - "Tüm Türk halkı Halisdemir'e minnet borçludur" "Yurtta Sulh Konseyi" adlı yasa dışı oluşumca darbede en aktif rolü oynayacak ÖKK'ye komutan olarak atanan Terzi'nin karargaha ulaşması, ardından tüm Türkiye'deki ÖKK'ye ait birliklere sözde darbe direktifi kapsamında emir vermesi halinde ÖKK personelinin topyekun olarak kendi askerine, polisine ve hatta insanına karşı savaşmasının, domino taşı etkisiyle iç savaşın çıkması ve sayıları 10 bini bulan şehidin verilmesi ihtimalinin doğacağına işaret edilen görüşte, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Hatta bu kapsamda konvansiyonel olmayan harekat yani 'gayrinizami harp' adı altında ülkenin işgali vs. bahanesiyle tüm Türkiye'de nüve birlikleri olan milis güçleri komuta etmek ve kaos çıkarmak için kullanılabilecektir. Yani burada ifade edilmek istenen şudur: Şehit Ömer Halisdemir'in, sözde darbe emirleri kapsamında ataması yapılan Semih Terzi'yi karargaha ulaşmadan öldürmesiyle Türkiye'nin yangın yerine dönmesini, bir anlamda darbeye karşı verilen savaşta Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı'nın düşman kuvvetlerinin birleşik filosunun en büyük gemisi olan Queen Elizabeth'i batırarak, savaşın seyrini değiştirmesi, dolayısıyla düşman donanmasının çöküş yaşaması gibi bir etki doğurmuştur. Tüm Türk halkının şehit Ömer Halisdemir'e minnet borcu olduğu tartışmasız bir gerçektir." - "İnsan evine mermi sürülmüş silahla girmez" Görüşte, sanıkların ÖKK'ye intikallerine ilişkin, "Orası bizim evimizdi. Evimize gitmemiz kadar doğal bir şey yoktu." şeklinde açıklamalarda bulunduklarına işaret edilerek, "Ancak bir insan evine giderken elinde ağzına mermi sürülmüş silahla girmez. Sanıkların işgale giden bir birlik gibi ellerinde ağzında mermi bulunan silahlarla gitmelerinin mantıklı açıklaması, darbe teşebbüsü kapsamında karargahı işgale gitmeleri ve karşılarına engel çıkması halinde çatışmayı göze aldıklarıyla açıklanabilecektir." ifadeleri kullanıldı.