Ömer Turan'dan Ali Koç göndermeli yeni La Casa de Papel yorumu

Turan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ali Koç'un seçim sonrasında konuşmasında 'sokaklara çıkma çağrısı' yaptığını söyledi.

Turan, daha önce dizinin Türkiye fragmanıyla ilgili yaptığı tespiti de hatırlatarak "La Casa de Papel fragmanını yeni gelişmeler ışığında tekrar seyredelim. Taksim'den yola çıkan geziciler Kadıköy'de boğa heykelinin etrafında (Fenerbahçe stadyumunun yanı) toplanıyor. Yürüyen merdivene dikkat. Bunu haftalar önce dile getirdiğimizde, komplocu diye linç edilmiştik" mesajını paylaştı.

La Casa de Papel fragmanını yeni gelişmeler ışığında tekrar seyredelim. Taksim'den yola çıkan geziciler Kadıköy'de boğa heykelinin etrafında (Fenerbahçe stadyumunun yanı) toplanıyor. Yürüyen merdivene dikkat. Bunu haftalar önce dile getirdiğimizde, komplocu diye linç edilmiştik. pic.twitter.com/SMTirtwfxh — Ömer TURAN (@omerturantv) 3 Haziran 2018

Turan, daha önce Netflix Türkiye tarafından hazırlanan La Casa de Papel 2. sezonuyla ilgili olarak "Bir dizi filmin Bilmem kaçıncı sezonun fragmanı adı altında resmen ikinci Gezi çağrışımı yapan bir ayaklanma kurgusu yapmışlar" yorumunda bulunmuş, bu yorumu sosyal medyada tepkilere sebep olmuştu.

