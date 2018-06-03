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Ömer Turan'dan Ali Koç göndermeli yeni La Casa de Papel yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 23:12 | Son Güncelleme

Gazeteci Ömer Turan, Ali Koç'un Fenerbahçe kulübü başkanı seçilmesinin ardından, daha önce La Casa de Papel'in Türkiye fragmanı ile ilgili yaptığı yorumu hatırlattı.

Ömer Turan'dan Ali Koç göndermeli yeni La Casa de Papel yorumu

Turan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ali Koç'un seçim sonrasında konuşmasında 'sokaklara çıkma çağrısı' yaptığını söyledi.

Turan, daha önce dizinin Türkiye fragmanıyla ilgili yaptığı tespiti de hatırlatarak "La Casa de Papel fragmanını yeni gelişmeler ışığında tekrar seyredelim. Taksim'den yola çıkan geziciler Kadıköy'de boğa heykelinin etrafında (Fenerbahçe stadyumunun yanı) toplanıyor. Yürüyen merdivene dikkat. Bunu haftalar önce dile getirdiğimizde, komplocu diye linç edilmiştik" mesajını paylaştı.

Turan, daha önce Netflix Türkiye tarafından hazırlanan La Casa de Papel 2. sezonuyla ilgili olarak "Bir dizi filmin Bilmem kaçıncı sezonun fragmanı adı altında resmen ikinci Gezi çağrışımı yapan bir ayaklanma kurgusu yapmışlar" yorumunda bulunmuş, bu yorumu sosyal medyada tepkilere sebep olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Ömer Turan La Casa De Papel gezi çağrısı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İnsanlar hükümetlerden değil,hükümetler insanlardan korkmalı korkmanız güzel bir şey turan bey:)
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