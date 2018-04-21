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Ömer Uğur Gençcan: Nafaka konusuna bir çözüm getirilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 17:30 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'ye gelen Yargıtay 2.

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'ye gelen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, bir ömür boyu nafaka verilmesi konusunun yoğun eleştirildiğini belirterek, "Şimdi bu konu Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ortak olarak gündemine geldi. Sonuç olarak bu sıkıntılı konuya bir çözüm getirilecek" dedi. Kırıkkale ile Kırşehir Baroları tarafından Kırıkkale'de 'Aile Hukukunda HMK Uygulamaları- İstinaf' konulu seminer düzenlendi. Carmine Otel'de düzenlenen seminere katılan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu. Yoksulluk nafakasının mevcut hukuk sisteminde süresiz olarak verildiğini ancak 1988 yılına kadar bir yıl ile sınırlı olduğunu anlatan Gençcan, şöyle konuştu: "Şimdi Türkiye'de yoğun eleştiri alan konulardan biri de bu nafakanın süreli hale getirilmesi gerektiği. Bir ömür boyu nafaka verilmesi konusu, yoğun bir şekilde eleştiriye uğruyordu. Şimdi bu konu Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ortak olarak gündemine geldi. Bu gündem gereğince de yoksulluk nafakasına ilişkin sınırlandırma yapılması öngörülüyor. Bu sınırlandırmanın belirli ölçülere göre yapılması düşünülüyor. Evlilik süresi, kusur durumu ve yaş durumu olabilir. Bu tercih artık tamamen siyasi iktidarın tekelinde olan bir konu. Sonuç olarak bu sıkıntılı konuya bir çözüm getirilecek. Nafaka miktarlarının artırılması konusunda, zaten nafakanın toptan verilmesi de gündemde. Zaten kanun içerisinde bu var ama bu hak genellikle kullanılmıyor."

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