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OMÜ İlahiyat Fakültesinden ‘Türk müziği’ konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 20:49 | Son Güncelleme

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesinin düzenlediği “Uzak ve Yakın” isimli Türk müziği konseri, fakültenin konferans salonunda gerçekleştirildi.Konsere, Rektör Prof.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesinin düzenlediği “Uzak ve Yakın” isimli Türk müziği konseri, fakültenin konferans salonunda gerçekleştirildi.
Konsere, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç başta olmak üzere Üniversite Senatosu üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Hanende ve sazendelerin yer aldığı ve tamamının OMÜ öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluştuğu grup; seçkilerinde Türk halk ve Türk sanat müziğinin sözlü ve sözsüz seçkin parçalarını seslendirdiler.
OMÜ’lü öğrenci ve akademisyenlerinin yoğun ilgi gösterdiği konserde grup üyeleri; solist olarak ve ney performansıyla Ahmet Çakır, udda Burhanettin Tatar, neyde Emre Pınarbaşı, kanunda Turgay Kerse, klasik kemençede Senem Arslan, kemanda Naci Parlar, tamburda Emre Tektaş ve bendirde Cenk Torun’dan oluştu.
14 seçkin Türk müziği eserinin seslendirildiği konserin ardından konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, grubun performansına dair "OMÜ ailesinin içinden çıkarak bu güzel koroyu oluşturanlar, çok güzel bir takdimde bulunarak gönüllerimizi mest ettiler. Hepsine gönül dolusu teşekkür ediyorum. Ellerine, dillerine sağlık” dedi.

“Çok çalışmamız ve çok üretmemiz lazım”
Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Nice şehitlerimizi toprağa verirken içimiz yandığı gibi dün de şehidimizi ebediyete uğurlarken yüreğimiz yandı. Türk milleti, geçmişinden bugüne kadar çok acılı dönemler yaşadı. Milletimiz, görevlerini yerine getirirken nice şehitler verdi ama ümidini hiç yitirmedi. Biz de ümidimizi hem kendimiz hem de insanlık ve mazlum milletler için yitirmemeliyiz. Çok çalışmamız, çok üretmemiz lazım. Evet, güzelliğin her türlüsüne layıksınız ama her ne yapıyorsak onu en iyi yaparsak, birbirimize karşı saygıyı yitirmezsek, birlikteliğimize zarar verecek hiçbir şeyin içinde olmazsak ve Allah’ın bize verdiği aklı da kimseye teslim etmeden sorumluluklarımızı yerine getirirsek sırtımız asla yere gelmeyecek ve Türk milleti geleceğe güvenle ulaşacaktır. Böylece dünya da bu milletin öncülüğünde huzura kavuşacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.

“İlahiyat Fakültesi bir değişim içine girdi”
Konseri icra edenlerin yanı sıra düzenlenmesinde emeği geçen İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yılmaz ve ekibine de teşekkürlerini sunan Rektör Bilgiç, "Görüyorsunuz İlahiyat Fakültesi bir değişim içine girdi. Şu anda fiziken yaşanan bu değişime destek veriyoruz. Ancak bu asla bir sonuç değil, beklediğimiz sonuçlar için sizi motive edecek bir başlangıç. Fiziki mekânların güzelliği, donanım elbette gerekli ama içindeki insan, bunun gereğini yerine getirmiyorsa emekler boşa gitmiş demektir. Ama sizlerin bunun hakkını vereceğinizi düşünüyorum. Akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin üzerinde çok önemli bir görev var. Çok iyi yetişeceksiniz ve gittiğiniz yerlerde birer ışık olacaksınız. Gelecekte hep güzel günlerde bir arada olmak dileğiyle” şeklinde konuştu.
Program, Rektör Bilgiç’in orkestra üyelerine fidan sertifikası vermesi ve toplu hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

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