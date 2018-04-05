OMÜ ile YTB arasında iş birliği protokolü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜ TÜRKÇE) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında, Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler için destekleyici Türkçe öğretim programı düzenlenmesini öngören iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol vesilesiyle OMÜ Rektörlüğünü ziyaret eden YTB Başkan Yardımcısı Hüseyin Gündoğar, OMÜ TÜRKÇE Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Saraç’ın eşliğinde Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası, iki kurum arasındaki ortak çalışma alanları, uluslararası öğrencilere Türkçe öğretimi, OMÜ bünyesinde YTB ofisinin açılması ve iş birliğini içeren protokole Rektör Prof. Dr. Bilgiç ile birlikte YTB Başkan Yardımcısı Gündoğar ve OMÜ Türkçe Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Saraç imza attı.

İmza töreninde YTB Uzmanı Orhan Ocakdan ve OMÜ TÜRKÇE Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Seyfullah Öztürk de hazır bulundu.

Görüşmenin ardından YTB temsilcileri OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜ TÜRKÇE) ve Uluslararası İlişkiler Ofisi’ni de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.