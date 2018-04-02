OMÜ öğretim üyesine en iyi ikinci proje ödülü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mevlüt Gürbüz ve araştırma ekibi, “Atık İçecek Kutularından Üretilen Alüminyuma Grafen/B4C İkili Toz Takviyesiyle Düşük Maliyetli Hibrit Kompozit Köpüklerin Stratejik Uygulamalar İçin Üretimi” başlıklı projesiyle 5. Metalik Fikirler Ar-Ge Proje Pazarı’nda “en iyi ikinci” proje ödülünü kazandı.

Toplam 160 projenin rekabet ettiği 5. Metalik Fikirler Ar-GE Proje Pazarı; Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçılar Birliği ve Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlendi.

“Alüminyum köpükler ilk kez hibrit kompozit formunda üretildi”

Projeyle ilgili bilgi veren Mevlüt Gürbüz, “Bu projede alüminyum içecek kutuları kullanarak alüminyum köpükler ilk kez hibrit kompozit formunda üretilmiştir. Mevcut üretilen metalik köpükler ile kıyaslandığında üretilen kompozit hibrit köpükler yaklaşık on kat daha fazla darbe sönümleme ve basma dayanımına sahip olup üretim maliyeti toz metalurjisi yöntemlerine göre oldukça düşüktür” dedi.