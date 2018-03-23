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OMÜ’den ‘sınav’ açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 21:45 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 24 Mart’ta yapılması planlanan ortak derslere ait vize sınavının 25 Mart’a ertelenmesinin, öğrencilerin taleplerini yerine getirmeye yönelik iyi niyetli bir yaklaşımın ürünü olduğunu açıkladı.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurumsal İletişim Biriminden yapılan açıklamada, sınav tarihi değişikliğine açıklık getirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 24 Mart’ta yapılması planlanan ortak derslere ait vize sınavının 25 Mart’a ertelenmesinin, öğrencilerin taleplerini yerine getirmeye yönelik iyi niyetli bir yaklaşımın ürünü olduğunu açıkladı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurumsal İletişim Biriminden yapılan açıklamada, sınav tarihi değişikliğine açıklık getirildi. Açıklamada şöyle denildi: “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (OMÜ-UZEM) tarafından bir gün öncesinde yapılan basın açıklamasında; 24 Mart 2018 günü yapılması planlanan ortak derslere ait vize sınavının aynı gün Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimizi ziyaretinden ötürü OMÜ Öğrenci Konseyinin talebiyle 25 Mart 2018 Pazar günü olarak güncellendiğini belirtmiştir. Ayrıca, bu güncelleme işleminin tamamen Öğrenci Konseyinin talebinden hareketle ve öğrenci odaklılık anlayışıyla hayata geçirildiği de aynı açıklama içerisinde vurgulanmıştır. Bu noktada, Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimizi ziyareti sırasında trafik yoğunluğu ve güvenlik gerekçesiyle kapanacak yollardan dolayı öğrencilerimizin sınavlara yetişememesi ihtimalinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu açıklamada öğrencilerimizin mağduriyetini engellemeye yönelik bu halisane çabanın farklı şekillerde yorumlanması ve başka noktalara çekilmesinin zorlama bir bakış açısının ürünü olduğu da kamuoyuyla paylaşılmıştır. Son olarak akademik kaygıyla yapılmış böyle bir düzenlemenin siyasi malzeme yapılmasının da üzüntüyle karşılandığı belirtilmiştir.
OMÜ UZEM’in daha önceki açıklamasında da vurgulandığı üzere; söz konusu erteleme, öğrencilerimizin taleplerini yerine getirmeye yönelik iyi niyetli bir yaklaşımın ürünüdür. Böyle bir yaklaşımın farklı algılara yol açabilecek şekilde yorumlanması kamuoyunu yanlış yönlendirme potansiyelini de taşımaktadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve yönetim iradesi, üniversitede gerçekleştirilen eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini en üst düzeyde yürütmeye ve ülkemizin hizmetine sunmaya kararlılıkla devam edecektir.”

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