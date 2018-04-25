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OMÜHENDİS Kariyer Günleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 13:39 | Son Güncelleme

YEDAŞ, OMÜHENDİS Kariyer Günleri’nde öğrencilere dağıtım sektöründe teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ve uygulamalar hakkında bilgi verdi.Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) IEEE öğrenci topluluğu tarafından düzenlenen OMÜHENDİS Kariyer Günleri’ne sponsor olan YEDAŞ, farklı branşlarda mühendis adayı olan öğrencilere, akıllı şebeke yönetim alanında yaptığı çalışmaları anlattı.

OMÜHENDİS Kariyer Günleri

YEDAŞ, OMÜHENDİS Kariyer Günleri’nde öğrencilere dağıtım sektöründe teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ve uygulamalar hakkında bilgi verdi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) IEEE öğrenci topluluğu tarafından düzenlenen OMÜHENDİS Kariyer Günleri’ne sponsor olan YEDAŞ, farklı branşlarda mühendis adayı olan öğrencilere, akıllı şebeke yönetim alanında yaptığı çalışmaları anlattı. Operasyonel faaliyetlerin maksimum seviyede verimli bir şekilde yürütülmesi için oluşturulan güçlü sistem entegrasyon yapısı ve dijitalleşme yolunda atılan adımların detaylarını paylaştı. Dünyada ve Türkiye’de bir ilk olan Alçak Gerilim Şebeke İzleme Sistemi (AGİS), SCADA, Coğrafi Bilgi Sistemleri(GIS), Big Data, Mobil İş Gücü Yönetimi ve Şebeke Yönetim Merkezi uygulamalarının geliştirilme süreçleri, tedarik sürekliliğini en yüksek seviyeye çıkarmak için sunduğu avantajları öğrencilere aktardı.

“Üniversite öğrencilerinin kişisel ve mesleki gelişimini destekliyoruz”
Üniversite öğrencileri tarafından gelişime yönelik düzenlenen bütün aktivitelerin çok değerli olduğunu ifade eden YEDAŞ Genel Müdürü Akın Şahin, “Mühendislik fakültesi öğrencileri gelecek başarılı projelerin sahipleri. Gelişime açık, yenilikleri takip eden, yaratıcı fikirleri olan öğrencilere destek vermeye özen gösteriyoruz. Dijital dünyada yaşanan gelişmelerle birlikte elektrik dağıtım şebekesi yönetimi de farklı bir boyut kazandı. Yaşanan bu değişim, akıllı şebeke yönetimi kapsamı ve uygulamalarımızı öğrencilere aktardık. Profesyonel hayatta başarılı olabilmeleri için bir farkındalık ve farklı bir vizyon sahibi olmaları için OMÜHENDİS Kariyer Günleri’ne destek verdik” dedi.

OMÜHENDİS Kariyer Günleri

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