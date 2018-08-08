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Ön ayakları bağlanan köpek kutu içinde ölüme terk edilmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 17:34 | Son Güncelleme

Konya'da yol çalışması yapan işçiler, yol kenarına bırakılmış kutuda, ön ayakları iple bağlı köpek leşi buldu

Konya'da yol kenarına bırakılmış kutu içinde, ön ayakları iple bağlanmış halde köpek leşi bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Ardıçlı Mahallesi yakınlarında çalışma yapan işçiler, yol kenarında bırakılan kutuyu kaldırmak istedi.

Kutuyu açan işçiler, ön ayakları iple bağlı köpek leşi ile karşılaştı. Köpeğin leşi işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen belediye ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.

İşçilerden Mustafa Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışma yaptıkları sırada yol kenarındaki kutuyu fark ettiklerini, kaldırmak istediklerinde içindeki ölü köpeği bulduklarını söyledi.

Köpeğin açlık ve susuzluktan ölmüş olabileceği tahminini ifade eden Kara, "Ön ayakları iple bağlanmış ve kutunun içinde buraya bırakılmış. Artık kaç gün önce bırakıldıysa, hayvancağız orada bağıra bağıra ölmüş." dedi.

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İp işçi Konya köpek Kutu Yol Çalışması

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