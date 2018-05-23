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On binlerce Nijeryalı iftar ve sahurda buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 23:22 | Son Güncelleme

On binlerce Nijeryalı iftar ve sahurda buluşuyor

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja ve Sokoto eyaletinde ramazan boyunca her gün on binlerce kişi iftar ve sahurda buluşuyor.

Sokoto Eyalet Vali Yardımcısı Ahmad Aliyu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslümanların yoğun olduğu bölgelerden Sokoto eyaletinde her gün 60 bin kişiye iftar ve sahur imkanı sunduklarını belirtti.

Aliyu, ramazan için eyaletin farklı bölgelerinde 300 çadır kurduklarını ifade ederek, her çadırda yaklaşık 200 kişilik iftar ve sahur sofrası hazırlandığını kaydetti.

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir." hadisini hatırlatan Aliyu, ramazan ayında bölgedeki fakirlere yardım etmeyi amaçladıklarını aktardı.

Aliyu ayrıca, çadırlara gelemeyen köylüler için de gıda yardımında bulunacaklarını belirterek, 150 yetime de yardım yapacaklarını söyledi.

- Başkentte her gün bin kişiye iftar

Başkent Abuja'da da ramazan ayında toplu iftar verilen camiler yoğun ilgi görüyor.

Abuja'daki Annoor Cami imamı Abdallah Ahmad, her gün Müslüman ihtiyaç sahiplerini buluşturmak amacıyla camide bin kişiye iftar verdiklerini kaydetti.

Ahmad, "Ramazan ayında bereket var ve bu bereketi kazanmak istiyoruz. Biz bu ayın mağfiret ve rahmetine uygun şekilde ekmeğimizi paylaşma adına her gün burada bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazırlık ve dağıtım aşamasında yer alanların gönüllü çalıştığının altını çizen Ahmad, "İftarda hurma, kunu (pirinç püresi), kose (ekmek), pilav ve su dağıtıyoruz." diye konuştu.

Ahmad, ülkenin kuzeydoğusunda Müslümanların yoğun olduğu bölgelerde de benzer faaliyetler yapıldığını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
nijerya Ramazan toplu iftar

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