On Numara 12 Şubat 2018: On Numara yine kazandırdı! İşte haftanın sayıları

On Numara sonuçları canlı yayında yapılan çekilişle belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 12 Şubat On Numara çekilişi noter huzurunda yapıldı. Ankara Balgat'taki MPİ genel müdürlük binasında yapılan çekiliş ile On Numara 810. haftanın şanslı 22 sayısı belirlendi. Sayıların belirlenmesi sonrasında Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre on bilen 3 talihli olduğu öğrenildi. Peki on bilenler hangi şehirlerden çıktı? İşte On Numara sonuçları, haftanın sayıları ile çekilişinde tüm detayları...

ON NUMARA SONUÇLARI 12 ŞUBAT

On Numara oyununun 810. hafta kazandıran numaralar 2, 4, 9, 12, 13, 15, 24, 25, 26, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 56, 57, 58, 68, 70, 74, 79 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 117 bin 360 lira 5'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Ankara'nın Altındağ ve Çankara ilçeleri ile Bursa'nın Kestel ilçesinden yatırdıkları belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 114 kişi 2 bin 58 lira doksanar kuruş, 8 bilen 2 bin kişi 117 lira seksener kuruş, 7 bilen 19 bin 91 kişi 23 lira kırkar kuruş, 6 bilen 113 bin 384 kişi 4 lira on beşer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 199 bin 180 kişi ise 3 lira beşer kuruş ikramiye kazandı.