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On Numara 12 Şubat 2018: On Numara yine kazandırdı! İşte haftanın sayıları

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 21:46 | Son Güncelleme

On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 12 Şubat On Numara çekilişi canlı yayında yapıldı. Noter huzurunda yapılan çekiliş ile 810. hafta On Numara sayıları belirlendi. MPİ tarafından yapılan açıklama ile On Numara çekilişinde on bilen 3 kişi çıktı ve büyük ikramiyeyi paylaştılar. On bilen 3 talihliden iki tanesi aynı şehirden olduğu öğrenildi. İşte On Numara sonuçları, haftanın sayıları ile çekilişinde tüm detayları...

On Numara 12 Şubat 2018: On Numara yine kazandırdı! İşte haftanın sayıları

On Numara sonuçları canlı yayında yapılan çekilişle belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 12 Şubat On Numara çekilişi noter huzurunda yapıldı. Ankara Balgat'taki MPİ genel müdürlük binasında yapılan çekiliş ile On Numara 810. haftanın şanslı 22 sayısı belirlendi. Sayıların belirlenmesi sonrasında Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre on bilen 3 talihli olduğu öğrenildi. Peki on bilenler hangi şehirlerden çıktı? İşte On Numara sonuçları, haftanın sayıları ile çekilişinde tüm detayları...

ON NUMARA SONUÇLARI 12 ŞUBAT

On Numara oyununun 810. hafta kazandıran numaralar 2, 4, 9, 12, 13, 15, 24, 25, 26, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 56, 57, 58, 68, 70, 74, 79 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 117 bin 360 lira 5'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Ankara'nın Altındağ ve Çankara ilçeleri ile Bursa'nın Kestel ilçesinden yatırdıkları belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 114 kişi 2 bin 58 lira doksanar kuruş, 8 bilen 2 bin kişi 117 lira seksener kuruş, 7 bilen 19 bin 91 kişi 23 lira kırkar kuruş, 6 bilen 113 bin 384 kişi 4 lira on beşer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 199 bin 180 kişi ise 3 lira beşer kuruş ikramiye kazandı.

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50 HAFTADIR DEVİR YOK!

MPİ'nin en sık büyük ikramiye dağıtan şans oyunu olan On Numara'da 50 haftadır devir yaşanmıyor. Hatta 4 haftadır büyük ikramiyeyi birden fazla kişi kazanıyor ki geçtiğimiz hafta tam 6 kişi birden 10 bilmeyi başarmıştı. Bu nedeniyle devir olması beklenmiyor ama büyük ikramiyeyi kaç kişinin kazanacağı, geçtiğimiz çekilişte olduğu gibi büyük ikramiye talihlisinin çok olup olmayacağı merak ediliyor.

ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 809. hafta kazandıran numaralar 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 22, 28, 31, 33, 35, 38, 50, 53, 59, 65, 68, 73, 76 ve 78 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 6 kişi, 59 bin 109 lira 75'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, İstanbul'un Ümraniye, Tuzla, Küçükçekmece, Beşiktaş, Silivri ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçelerinde yatırdıkları belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 120 kişi 1 milyon 970 lira 55'er kuruş, 8 bilen 2 bin 232 kişi 106 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 23 bin 210 kişi 19 lira 45'er kuruş, 6 bilen 134 bin 508 kişi 3 lira 55'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 183 bin 881 kişi ise 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 364 bin 354 lira 50 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte kamuya KDV olarak 942 bin 181 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 525 bin 412 lira 15 kuruş aktarıldı.

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