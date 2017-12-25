On Numara çekildi (1)

On Numara oyununun 803'üncü hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 5, 6, 8, 17, 19, 25, 28, 31, 32, 33, 44, 47, 48, 49, 53, 61, 63, 64, 65, 66, 67 ve 73 olarak belirlendi.

(Sürecek)

(AA)