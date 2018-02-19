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On Numara çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 21:55 | Son Güncelleme

On Numara çekildi (1)

On Numara oyununun 811'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 4, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 30, 32, 37, 40, 42, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 64, 67 ve 70 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
811'inci hafta çekiliş Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü "On Numara" oyunu

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