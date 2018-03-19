HABER

On Numara çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 21:54 | Son Güncelleme

On Numara çekildi (1)

On Numara oyununun 815'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar, 4, 5, 11, 12, 18, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 47, 50, 51, 54, 63, 70, 71, 79 ve 80 olarak belirlendi.

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyaliCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali
Salih Müslim'den Afrin açıklamasıSalih Müslim'den Afrin açıklaması
Fatih Portakal bombayı patlattıFatih Portakal bombayı patlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
815'inci hafta çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü on numara

En Çok Okunan Haberler

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kar kalınlığı 4 metre! Bu fotoğraf Türkiye'den

Kar kalınlığı 4 metre! Bu fotoğraf Türkiye'den

TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!

TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!

Tartışılacak uygulama! Alkol satana ekmek yok

Tartışılacak uygulama! Alkol satana ekmek yok

Teröristlerin saldırısına jet yanıt! Hepsi öldürüldü

Teröristlerin saldırısına jet yanıt! Hepsi öldürüldü

Milli Piyango sorgula - 19 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste (MPİ bilet sorgulama)

Milli Piyango sorgula - 19 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste (MPİ bilet sorgulama)

Diyarbakır Valiliği'nden flaş nevruz kararı

Diyarbakır Valiliği'nden flaş nevruz kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.